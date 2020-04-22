Свадьба и похороны: носители COVID могли заразить 55 человек в Крыму

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В Крыму под наблюдение из-за контактов с зараженными коронавирусом попали 111 человек.

Об этом на заседании штаба по борьбе с распространением COVID-19 сообщила главный санитарный врач РК и Севастополя Наталья Пеньковская.

«Зарегистрировано три новых очага и выявлены дополнительные случаи в старых очагах. Сегодня 111 человек попали в число лиц ближнего и дальнего контакта. В том числе лица, которые находились в Железнодорожной больнице. В дальнейшем их вывезут в 7-ю городскую больницу, а медицинский персонал будет помещен в обсерватор», - сообщила Наталья Пеньковская.

Трое зараженных были выявлены в старых очагах, двое – приехали из Москвы.

«Два очага – это ранее подтвержденные случаи в Симферополе и Красногвардейском районе. Эти очаги были ранее отработаны и лабораторно подтверждены случаи на 10-й день. Два новых случая в Сакском и Бахчисарайском районе: это лица, которые прибыли на территорию Крыма из Москвы. У них появилась клиника ОРВИ, и они подлежали обследованию на коронавирус. Диагноз был подтвержден. Все их близкие направлены в обсерватор», - сообщила Наталья Пеньковская.

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Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что новые зараженные контактировали с большой группой людей.

«Но мы еще не все контакты определили, ведь в одном случае были похороны, во втором – день рождения. Это массовые мероприятия», - подчеркнул Сергей Аксенов.

По словам Натальи Пеньковской, работа по выявлению контактов новых зараженных продолжается.

«По этим очагам работа еще продолжается. Так, в Бахчисарайском районе примерно 45 контактов по селу и мы продолжаем работу. В Сакском районе – 10 человек, но еще работа не окончена. Эпидрасследование идет», - подытожила Наталья Пеньковская.

Таким образом, сейчас в Республике Крым 51 случай заражения коронавирусом, в Севастополе – 18.

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