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Коронавирус в Крыму

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Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Среда
22 апреля 2020
21:22

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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Апрель 2020
22 апреля 2020


Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

© focus.ua

В крымских городах наблюдается низкий индекс самоизоляции.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс».

Согласно информации сайта, 22 апреля самым «самоизолированным» городом является Керчь – 3,1 баллов. За ней следует Евпатория – 3.0. На третьем месте с индексом 2,9 числятся Ялта и Феодосия.

Самым недисциплинированным городом в плане самоизоляции оказался Симферополь – с индексом 2,4 он замыкает рейтинг.

В свою очередь в Севастополе индекс самоизоляции достиг отметки 2,8 баллов.

Индекс самоизоляции предоставляется компанией «Яндекс». Он отслеживает уровень самоизоляции городов России из-за коронавируса. 

Специалисты сравнивают уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Согласно шкале, если активность такая же, как в час пик обычного буднего дня, значит уровень самоизоляции низкий, 0 баллов.

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От 0 до 2,9 баллов значит, что на улице очень много людей, поэтому лучше оставаться дома.

От 3 до 3,9 – на улице много людей. От 4 до 5 баллов значит, что на улице почти никого, потому вирусу распространиться сложнее.

По данным на 22 апреля, в Республике Крым выявлен 51 случай заражения коронавирусом, в Севастополе 19. В России число инфицированных составляет более 57 тыс. Более 4 тыс. человек выздоровели, 513 – умерли.

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