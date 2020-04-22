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Происшествия -> Наркотики

Симферополец торговал марихуаной, выращенной на своей даче

Среда
22 апреля 2020
08:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020


Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Симферополю задокументирован факт сбыта наркотического средства ранее не судимым 45-летним местным жителем гражданину за денежное вознаграждение.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Согласно заключению криминалистической экспертизы, изъятое вещество является наркотическим (марихуана) общей массой 1,42 грамма.

От подозреваемого поступили признательные показания. С его слов, наркосодержащие растения он вырастил у себя на даче для того, чтобы в последующем продать.

Мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным управлением УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

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