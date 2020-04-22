Шесть неожиданных вещей, которые тоже надо дезинфицировать от COVID-19

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крым подал заявку на поставку 240 аппаратов ИВЛ В Севастополе приняли второй пакет мер помощи бизнесу В Севастополе выявлен еще один больной COVID-19 В Симферополе запретили ходить на кладбища Часть вернувшихся из Таиланда в Крым отказываются ехать в обсерватор
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020
© Новости Крыма
Чтобы уберечь себя от COVID-19, который легко передается через предметы, нужно дезинфицировать самые неожиданные вещи, список которых составили в департаменте здравоохранения Москвы.
На первом месте среди неочевидных вещей, которые тоже должны подвергаться дезинфекции – санитайзер. Емкость для дезсредств после того, как ее все взяли, чтобы что-то продезинфицировать, сама становится рассадником бактерий и инфекции.
«Никто не задумывается о том, что мы берем санитайзер грязными руками и кладем его в различных далеко не стерильных местах. Поэтому введите за правило, продезинфицировав руки, заодно протереть и санитайзер», - пояснили в мосгорздраве.
На втором месте – ремешок от часов. Даже если часы просто висят у вас на руке, они делают это целый день – а значит, точно так же, как и руки, соприкасаются с разными поверхностями, которые могут быть заражены, и собирают на себя множество бактерий.
Третий неожиданный потенциальный рассадник коронавируса – поводок для животного.
Пока вы идете на прогулку с питомцем, вы прикасаетесь к массе вещей: кнопка в лифте, дверь подъезда, почтовый ящик, ручка входной двери. И после каждой этой поверхности вы беретесь за поводок.
«Если у вас в доме есть животное, не забывайте периодически обрабатывать его поводок, а также каждый раз после прогулки мыть лапы. Особенно, если в квартире есть маленькие дети», - подчеркнули в департаменте здравоохранения.
Зарядка от гаджета – предмет, который мы тоже постоянно держим возле себя, а значит, постоянно трогаем. При этом он может находиться в самых разных местах, начиная от ночного столика и заканчивая полом или уличным портфелем.
Читайте: В Крыму коронавирус обнаружили еще у одного ребенка
Поэтому, советуют специалисты, нужно не забывать хотя бы время от времени протирать шнур вместе со штекером хотя бы дезинфицирующими салфетками.
В компанию к потенциально опасным проводам зарядки идут и провода от наушников.
Важно помнить, что этот аксессуар тоже часто лежит в самых неожиданных местах, а потом оказывается в ушах и возле лица. Продезинфицировать наушники можно обычной спиртовой салфеткой, но делать это лучше несколько раз в день, подчеркивают медики.
Замыкает тройку устройств-разносчиков пульт от телевизора.
«Пульт от телевизора может находиться в самых различных частях квартиры: на тумбочках, между диванными подушками или даже под кроватью. И как правило, максимум, что ему достается – это протирка влажной тряпкой во время уборки, а контактируют с ним абсолютно все домочадцы, даже маленькие дети», - напоминают в мозгорздраве, советуя почаще дезинфицировать и этот домашний предмет.
Замыкают список неочевидных вещей ключи, которые, как отмечают специалисты департамента здравоохранения, мы оставляем в самых разных местах.
«Помимо этого ключи несколько раз в день контактируют с дверьми в подъезде и очень нуждаются в периодической дезинфекции», - заключили медики.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Крым подал заявку на поставку 240 аппаратов ИВЛ. Республика Крым подала заявку в федеральный центр на поставку 240 единиц ИВЛ для лечения COVID-19.
Сегодня: В Севастополе выявлен еще один больной COVID-19. В Севастополе выявлен еще один случай заражения COVID-19.
Сегодня: Часть вернувшихся из Таиланда в Крым отказываются ехать в обсерватор. Некоторые крымчане, которые сегодня вернулись на полуостров в составе туристической группы из Таиланда, отказываются от помещения в обсерватор.
Сегодня: Прогноз из Крыма: летом эпидемия коронавируса пойдет на спад, осенью снова возобновится. Пандемия не остановится, пока большая часть населения планеты не переболеет новым вирусом, при этом для 80% болезнь пройдет незаметно.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/22/shest-neozhidannyh-veshei-kotorye-tozhe-nado-dezinfitsirovat-ot-COVID19-130623/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Шесть неожиданных вещей, которые тоже надо дезинфицировать от COVID-19
14:09 Крым подал заявку на поставку 240 аппаратов ИВЛ
14:08 Шесть неожиданных вещей, которые тоже надо дезинфицировать от COVID-19
13:35 В Севастополе приняли второй пакет мер помощи бизнесу
13:12 В Севастополе выявлен еще один больной COVID-19
13:08 Возле берегов Феодосии больше суток ищут пропавшего дайвера
12:49 В Симферополе запретили ходить на кладбища
12:15 На крымском курорте пляж держится на деревянных опорах
11:32 В Сакском районе Крыма раскрыли мошенническую схему с землей