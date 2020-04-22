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Шесть неожиданных вещей, которые тоже надо дезинфицировать от COVID-19

Среда
22 апреля 2020
14:08

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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Апрель 2020
22 апреля 2020


Шесть неожиданных вещей, которые тоже надо дезинфицировать от COVID-19

© Новости Крыма

Даже соблюдая режим самоизоляции и покидая квартиру в самых крайних случаях, можно подхватить коронавирусную инфекцию – достаточно просто надеть часы или пристегнуть поводок к ошейнику собаки.

Чтобы уберечь себя от COVID-19, который легко передается через предметы, нужно дезинфицировать самые неожиданные вещи, список которых составили в департаменте здравоохранения Москвы.

На первом месте среди неочевидных вещей, которые тоже должны подвергаться дезинфекции – санитайзер. Емкость для дезсредств после того, как ее все взяли, чтобы что-то продезинфицировать, сама становится рассадником бактерий и инфекции.

«Никто не задумывается о том, что мы берем санитайзер грязными руками и кладем его в различных далеко не стерильных местах. Поэтому введите за правило, продезинфицировав руки, заодно протереть и санитайзер», - пояснили в мосгорздраве.

На втором месте – ремешок от часов. Даже если часы просто висят у вас на руке, они делают это целый день – а значит, точно так же, как и руки, соприкасаются с разными поверхностями, которые могут быть заражены, и собирают на себя множество бактерий.

Третий неожиданный потенциальный рассадник коронавируса – поводок для животного.

Пока вы идете на прогулку с питомцем, вы прикасаетесь к массе вещей: кнопка в лифте, дверь подъезда, почтовый ящик, ручка входной двери. И после каждой этой поверхности вы беретесь за поводок.

«Если у вас в доме есть животное, не забывайте периодически обрабатывать его поводок, а также каждый раз после прогулки мыть лапы. Особенно, если в квартире есть маленькие дети», - подчеркнули в департаменте здравоохранения.

Зарядка от гаджета – предмет, который мы тоже постоянно держим возле себя, а значит, постоянно трогаем. При этом он может находиться в самых разных местах, начиная от ночного столика и заканчивая полом или уличным портфелем.

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Поэтому, советуют специалисты, нужно не забывать хотя бы время от времени протирать шнур вместе со штекером хотя бы дезинфицирующими салфетками.

В компанию к потенциально опасным проводам зарядки идут и провода от наушников.

Важно помнить, что этот аксессуар тоже часто лежит в самых неожиданных местах, а потом оказывается в ушах и возле лица. Продезинфицировать наушники можно обычной спиртовой салфеткой, но делать это лучше несколько раз в день, подчеркивают медики.

Замыкает тройку устройств-разносчиков пульт от телевизора.

«Пульт от телевизора может находиться в самых различных частях квартиры: на тумбочках, между диванными подушками или даже под кроватью. И как правило, максимум, что ему достается – это протирка влажной тряпкой во время уборки, а контактируют с ним абсолютно все домочадцы, даже маленькие дети», - напоминают в мозгорздраве, советуя почаще дезинфицировать и этот домашний предмет.

Замыкают список неочевидных вещей ключи, которые, как отмечают специалисты департамента здравоохранения, мы оставляем в самых разных местах.

«Помимо этого ключи несколько раз в день контактируют с дверьми в подъезде и очень нуждаются в периодической дезинфекции», - заключили медики.

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