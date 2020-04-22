Рыбный промысел в Судаке калечит и убивает дельфинов

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Судак
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22 апреля 2020
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У животных были повреждения от рыбных сетей, утверждают сотрудники центра.
«В начале минувшей недели 8 дельфинов были обследованы нами и нашими добровольцами на побережье между мысом Меганом и п. Морское, при этом расстояние между некоторыми из найденных животных не превышало 100-200 м. Все они были упитанными и демонстрировали поверхностные повреждения, ассоциируемые с попаданием в мелкоячеистые отцеживающие сети, а также свидетельства недавнего кормления (наличие рыбы в ротовой полости, которая застряла под языком, так и не будучи проглоченной)», – говорится в сообщении центра на странице в Фейсбуке.
Волонтеры отмечают, что «китообразные крайне уязвимы перед таким видом антропогенной деятельности».
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«К сожалению, согласно существующим правилам рыболовства, единственное, за что можно ухватиться – это невыполнение рыбаками таких действий, как занесение информации о прилове животного запрещенного вида в промысловый журнал и остановка активности на конкретном участке в течение 24 часов. В контролирующие структуры будет направлено обращение», – сообщили в центре.
В марте руководитель данного центра Анастасия Коростелева сообщала, что у крымских берегов гибнет все больше дельфинов, их тела чаще выносит на берег.
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