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Бизнес -> Финансы и бизнес

Российская нефть Urals уже стоит менее 12 долларов

Среда
22 апреля 2020
14:57

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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22 апреля 2020


Российская нефть марки Urals упала в цене до 11,59 долларов за баррель, пишет РБК.

При этом минимальная цена на российскую нефть в этом столетии была отмечена 1 апреля – 10,54 долларов за баррель.

Отмечается, что в Средиземноморье Urals стоит 12,09 за баррель и 11,59 в Северо-Западной Европе. Эта цена является минимальной с марта 1999 года. Тогда она опускалась до $11,74 за баррель.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России необходимо дождаться эффекта от заключенной по нефти сделки стран ОПЕК+, пишут «Известия».

Песков также отметил сохранение отрицательной динамики по ценам на нефть, однако, по его словам, «смотреть надо не по одному дню или неделе, а в более длительной перспективе».

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Ранее сильным колебаниям подверглась стоимость нефти сорта Brent. Она опускалась ниже 16 долларов за баррель, что соответствует значениям 1999 года.  

Нестабильная ситуация на рынке нефти обусловлена падением спроса на нефтепродукты из-за пандемии коронавируса в мире. Также на рынок «черного золота» влияют забитые под завязку нефтехранилища в США.

Сделка ОПЕК+, при которой лидеры нефтедобывающих держав договорились снизить объемы добычи нефти, должна была частично стабилизировать рынок, однако этого оказалось мало, считают специалисты.

Новости Крыма сообщали ранее:

Понедельник, 20 апреля 2020: Крымчанам пообещали максимальные выплаты по безработице в течение трех месяцев. Граждане Крыма, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в течение трех месяцев будут получать пособия по безработице в максимальном размере.

Воскресенье, 19 апреля 2020: Потерявшие работу крымчане три месяца будут получать максимальные выплаты по безработице. Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в течение трех месяцев будут получать пособия по безработице в максимальном размере.

Воскресенье, 19 апреля 2020: Крым присоединится к эксперименту с налогом для самозанятых с 1 июля. Республика Крым присоединится к числу регионов, в которых проводится эксперимент по льготному налогообложению для самозанятых граждан.

Воскресенье, 19 апреля 2020: В Минимуществе Крыма пояснили, кто получит поблажку на арендную плату. В Республике Крым от арендой платы за апрель будут освобождены предприятия, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/22/rossiiskaya-neft-Urals-uzhe-stoit-menee-12-dollarov-130628/

 
 

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