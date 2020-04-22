Российская нефть Urals уже стоит менее 12 долларов

Российская нефть марки Urals упала в цене до 11,59 долларов за баррель, пишет РБК.

При этом минимальная цена на российскую нефть в этом столетии была отмечена 1 апреля – 10,54 долларов за баррель.

Отмечается, что в Средиземноморье Urals стоит 12,09 за баррель и 11,59 в Северо-Западной Европе. Эта цена является минимальной с марта 1999 года. Тогда она опускалась до $11,74 за баррель.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России необходимо дождаться эффекта от заключенной по нефти сделки стран ОПЕК+, пишут «Известия».

Песков также отметил сохранение отрицательной динамики по ценам на нефть, однако, по его словам, «смотреть надо не по одному дню или неделе, а в более длительной перспективе».

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Ранее сильным колебаниям подверглась стоимость нефти сорта Brent. Она опускалась ниже 16 долларов за баррель, что соответствует значениям 1999 года.

Нестабильная ситуация на рынке нефти обусловлена падением спроса на нефтепродукты из-за пандемии коронавируса в мире. Также на рынок «черного золота» влияют забитые под завязку нефтехранилища в США.

Сделка ОПЕК+, при которой лидеры нефтедобывающих держав договорились снизить объемы добычи нефти, должна была частично стабилизировать рынок, однако этого оказалось мало, считают специалисты.

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