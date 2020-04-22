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Происшествия -> Происшествия, ДТП, пожары

Пропавший в Крыму московский чиновник найден мертвым

Среда
22 апреля 2020
15:42

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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Апрель 2020
22 апреля 2020


Пропавший в Крыму московский чиновник найден мертвым

© пресс-служба Театра Маяковского

В арендованной квартире в Ялте обнаружено тело пропавшего в Крыму жителя Москвы.

Об этом сообщает Крымский Следком. По неофициальной информации речь идет о заместителе главы департамента культуры Москвы Леониде Ошарине.

О том, что чиновник найден мертвым в Крыму, сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По информации следствия, мужчина прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси, после чего перестал выходить на связь с родственниками.

«По результатам розыскных мероприятий тело мужчины обнаружено сегодня в одной из арендованных квартир города Ялты. Предварительно, следы криминальной смерти на теле мужчины отсутствуют», - сообщили в Крымском Следкоме.

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На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, смерти, предшествующих событий, а также маршрут следования из Краснодарского края в Ялту. Назначен ряд экспертиз.

Как ранее сообщалось, информация о пропаже Леонида Ошарина появилась ночью 22 апреля. Информацию о том, что заместитель главы департамента культуры Москвы пропал без вести, подтвердила и его дочь – Анастасия Ошарина.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму водителя «КамАЗа» зажало в кабине. Сотрудники МЧС спасли мужчину, которого зажало в кабине поврежденного грузовика.

Сегодня: Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму. Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин поехал в Краснодарский край в конце марта. Затем он уехал в Ялту, после чего пропал.

Вчера: Пропавших под Симферополем подростков нашли. Полицейские отыскали троих несовершеннолетних мальчиков, которые сутки назад ушли из дома в одном из сел Симферопольского района неизвестном направлении.

Вчера: Трое школьников пропали в Симферопольском районе Крыма. Сотрудники полиции разыскивают троих несовершеннолетних, которые более суток назад ушли из дома в Симферопольском районе и до сих пор не вернулись.

 

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Происшествия, ДТП, пожары

Пропавший в Крыму московский чиновник найден мертвым

Пропавший в Крыму московский чиновник найден мертвым

Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму

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