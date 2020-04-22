Прогноз из Крыма: летом эпидемия коронавируса пойдет на спад, осенью снова возобновится

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Пандемия не остановится, пока большая часть населения планеты не переболеет новым вирусом, при этом для 80% болезнь пройдет незаметно.

Такое мнение выразил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.

По его мнению, ситуация улучшится к лету, но осенью возникнет новая вспышка заражений, поскольку условия для развития вируса станут более комфортными.На данный момент в мире заболело более двух миллионов человек, поэтому, по словам ученого, остановить распространение вируса уже невозможно. Коронавирусы способны персистировать в организме хозяина и практически не поддаваться диагностике, пережидая сложные для них времена и выжидая случай, чтобы вернуться к активному размножению снова.

Таким образом, вирус COVID-19 и дальше будет циркулировать в популяции человека, как и четыре коронавируса, открытые ранее.

«К лету заболеваемость должна уменьшиться, так как коронавирусы боятся солнечного света, соответственно, снизится передача через предметы, вирус будет передаваться только от человека к человеку. Однако по-настоящему мы облегченно вздохнем только тогда, когда большая часть населения планеты проконтактирует с вирусом, при этом 80% не заметят симптомов. Теоретически переболевшие люди в среднесрочной перспективе будут устойчивы к данному коронавирусу, возникнет коллективный иммунитет. Кроме того, как правило, проходя через популяцию человека, вирус ослабевает, становится менее опасным», – отметил Владимир Оберемок.

Вирусолог уверен, что со временем изменится и отношение людей к новой коронавирусной инфекции.

«Коронавирус – это что-то новое, непознанное, поэтому мы его боимся. Со временем мы свыкнемся с мыслью, что этот коронавирус с нами навсегда: иногда он будет ослабевать, иногда – давать более сильные штаммы, но никуда не денется. Когда мы это поймем, придем к компромиссу. Мы ведь не можем жить в таком ритме и дальше, поскольку это приведет к коллапсу мировой экономики, и людям нечего будет есть. Несмотря на дальнейшую циркуляцию вируса, сейчас нужно разрабатывать программы постепенного возвращения людей к работе, к примеру, тех, кто уже переболел, особенно если от них зависит производство лекарств, продовольствия, жизнеобеспечение городов и поселков. Мы ведь живем как-то с вирусами сезонного гриппа (некоторые из них являются коронавирусами), хотя они приносят больше смертей, чем новый коронавирус, по крайней мере, пока», – считает Оберемок.

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Как отмечает ученый, одна из основных проблем заключается в том, что сделать вакцину или лекарство против коронавируса сложно, поскольку он очень быстро меняется.

«Сложно создать вакцину против коронавируса. Во-первых, у человечества нет такого опыта. Во-вторых, для этого необходимо время. В-третьих, когда создадут вакцину, будет ли она эффективна, ведь вирус очень быстро меняется? С новыми лекарствами такая же ситуация, полагаться на них сейчас нельзя, потому что сделают и зарегистрируют их еще не скоро. Наилучший вариант – найти эффективные лекарства из уже существующих, применяемых для лечения других заболеваний, поскольку их не нужно будет тестировать и лицензировать, что занимает много времени. С этим связаны большие надежды», – подчеркнул вирусолог.

Важную роль, по словам ученого, играет сила иммунитета.

«Есть пограничные случаи, когда генетически иммунитет человека не очень сильный, но если ему помочь, он справится с вирусом. Иммунитет можно усилить правильным питанием, потреблением достаточного количества жидкости, витаминами, например, витамином D, свежим воздухом и солнечным светом. Все это простые вещи, но они работают», - добавил Оберемок.

На данный момент в России подтверждено более 50 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Крыму – 46 случаев.

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