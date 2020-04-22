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Власть -> Вопросы развития культуры

При реставрации музея в Симферополе «исчезли» 1,5 миллиона рублей

Среда
22 апреля 2020
09:38

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020


Во время реставрации здания Симферопольского художественного музея фирма-подрядчик не выполнила работы, за которые уже получила полтора миллиона рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по Крыму.

Как говорится в сообщении, между госкомитетом по охране культнаследия РК и фирмой «Меандр» был заключен контракт на выполнение ремонтных и противоаварийных работ в «Здании офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка, 1910-1913 гг.». С 2016 по 2017 год фирме за осуществление данной работы было перечислено 1,5 миллиона рублей, однако никакой реставрации или ремонта сделано не было, так как историческую плитку просто заменили на новую.

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По версии следствия, сотрудники фирмы внесли ложные сведения в акты выполненных работ и таким образом незаконно завладели бюджетными средствами. Нарушения были выявлены во время прокурорской проверки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Виновным грози до 10 лет лишения свободы.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/22/pri-restavratsii-muzeya-v-simferopole-ischezli-15-milliona-rublei-130558/

 
 

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