При реставрации музея в Симферополе «исчезли» 1,5 миллиона рублей

Во время реставрации здания Симферопольского художественного музея фирма-подрядчик не выполнила работы, за которые уже получила полтора миллиона рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по Крыму.

Как говорится в сообщении, между госкомитетом по охране культнаследия РК и фирмой «Меандр» был заключен контракт на выполнение ремонтных и противоаварийных работ в «Здании офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка, 1910-1913 гг.». С 2016 по 2017 год фирме за осуществление данной работы было перечислено 1,5 миллиона рублей, однако никакой реставрации или ремонта сделано не было, так как историческую плитку просто заменили на новую.

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По версии следствия, сотрудники фирмы внесли ложные сведения в акты выполненных работ и таким образом незаконно завладели бюджетными средствами. Нарушения были выявлены во время прокурорской проверки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Виновным грози до 10 лет лишения свободы.

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