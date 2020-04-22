Полицейские не смогли найти в Крыму нескольких приезжих

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крымские полицейские усилили контроль за гостями полуострова В Севастополе шесть новых зараженных коронавирусом Как будут добираться в Крым пассажиры отмененных поездов Свадьба и похороны: носители COVID могли заразить 55 человек в Крыму В Крыму Росгвардия возьмет под охрану больницу с зараженными COVID-19
Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020
Как в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, полицейские и Росгвардия будут искать этих граждан на улицах.
«Видим ряд регионов, по которым согласно предоставленных анкет мы не можем установить место жительства лиц, которые прибыли в гости. Ввиду чего принято решение министром внутренних дел по Республике Крым (Павлом Карандой) – с сегодняшнего дня в этих населенных пунктах будет значительно увеличено количество патрулей и будем устанавливать их на улице. То есть прочешем эти районы. Мы их для себя уже определили», – сказал Смаглин.
Он отметил, что создано 149 мобильных групп во всех муниципалитетах Крыма. За прошедшие сутки мобильные группы проверили более 1100 человек из 3776 приезжих. Нарушений режима полицейские не выявили.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что инспекторы ГИБДД должны начать 100% проверку автомобилей с номерами других регионов страны. При этом, если у крымчанина автомобиль с номерами другого региона и нарушений за этим человеком зафиксировано не будет, к ответственности его не привлекут.
Читайте: В Крыму Росгвардия возьмет под охрану больницу с зараженными COVID-19
«Это группа риска, мы говорили – Черноморский, Ленинский, Сакский, Красногвардейский районы, Ялта. На Южном берегу очень много машин с чужими номерами. В этой ситуации я прошу, чтобы сотрудники ГИБДД обращали внимание и машины с чужими номерами внутри Республики Крым останавливали 100% для проверки. С пониманием, чего здесь делают, с какой целью находятся, где зарегистрированы, когда приехали», – сказал Аксенов.
Общее количество зараженных COVID-19 в Крыму составило 51, выздоровели 23. До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. Накануне Аксенов анонсировал возобновление деятельности ряда предприятий экономики республики с мая. Кроме того, власти приняли решение снизить для юридических лиц в два раза налог на имущество и транспортный налог на три месяца.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Крымские полицейские усилили контроль за гостями полуострова. В Крыму полиция усилит контроль над регионами, где находятся больше всего приезжих.
Сегодня: В Крыму Росгвардия возьмет под охрану больницу с зараженными COVID-19. В Симферополе под охрану Росгвардии будет взята Городская клиническая больница № 7.
Сегодня: В Ялте мужчина продавал фейковые «карантинные» справки для работы. Правоохранители в Ялте возбудили несколько уголовных дел в отношении местного жителя, который изготавливал и продавал фиктивные справки от работодателя, позволяющие перемещаться по городу в период действия ограничений по коронавирусу.
Вчера: В Украине будут судить крымского судью. В Украине под руководством прокуратуры Автономной Республики Крым завершено досудебное расследование против судьи Верховного суда РК.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/22/politseiskie-ne-smogli-naiti-v-krymu-neskolkih-priezzhih-130608/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
18:12 Падение цен на нефть ожидаемо не повлияло на стоимость бензина в Крыму
17:54 Крымские полицейские усилили контроль за гостями полуострова
17:32 В Севастополе шесть новых зараженных коронавирусом
17:05 Полицейские не смогли найти в Крыму нескольких приезжих
16:42 Как будут добираться в Крым пассажиры отмененных поездов
16:38 В Севастополе водитель-наркоман устроил лобовое ДТП
16:32 В Феодосии накрыли организованную группу торговцев наркотиками
16:11 В Эстонии отзывают учебник с «российским» Крымом