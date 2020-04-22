Полицейские не смогли найти в Крыму нескольких приезжих

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Крымские полицейские не смогли установить адреса, где проживает часть граждан, приехавших в Крым с момента введения режима повышенной готовности.

Как в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, полицейские и Росгвардия будут искать этих граждан на улицах.

«Видим ряд регионов, по которым согласно предоставленных анкет мы не можем установить место жительства лиц, которые прибыли в гости. Ввиду чего принято решение министром внутренних дел по Республике Крым (Павлом Карандой) – с сегодняшнего дня в этих населенных пунктах будет значительно увеличено количество патрулей и будем устанавливать их на улице. То есть прочешем эти районы. Мы их для себя уже определили», – сказал Смаглин.

Он отметил, что создано 149 мобильных групп во всех муниципалитетах Крыма. За прошедшие сутки мобильные группы проверили более 1100 человек из 3776 приезжих. Нарушений режима полицейские не выявили.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что инспекторы ГИБДД должны начать 100% проверку автомобилей с номерами других регионов страны. При этом, если у крымчанина автомобиль с номерами другого региона и нарушений за этим человеком зафиксировано не будет, к ответственности его не привлекут.

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«Это группа риска, мы говорили – Черноморский, Ленинский, Сакский, Красногвардейский районы, Ялта. На Южном берегу очень много машин с чужими номерами. В этой ситуации я прошу, чтобы сотрудники ГИБДД обращали внимание и машины с чужими номерами внутри Республики Крым останавливали 100% для проверки. С пониманием, чего здесь делают, с какой целью находятся, где зарегистрированы, когда приехали», – сказал Аксенов.

Общее количество зараженных COVID-19 в Крыму составило 51, выздоровели 23. До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. Накануне Аксенов анонсировал возобновление деятельности ряда предприятий экономики республики с мая. Кроме того, власти приняли решение снизить для юридических лиц в два раза налог на имущество и транспортный налог на три месяца.

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