Падение цен на нефть ожидаемо не повлияло на стоимость бензина в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
«Внутренний рынок становится более интересен для поставщиков нефтепродуктов, в том числе для наших ВИНКов (вертикально-интегрированных нефтяных компаний – прим.). Я думаю, это ускорит приход на рынок Крыма других игроков, то есть, интереса к этому рынку у наших ВИНКов станет больше. Это тоже будет способствовать снижению цен, я просто уверен в этом», - пояснил Завальный.
Пока что снизить цены на топливо в Крыму, которые в розницу на порядок выше, чем в регионах России, мешает отсутствие на полуострове конкуренции среди поставщиков горюче-смазочных материалов.
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«Правительством Крыма проводилась и проводится работа, чтобы увеличить количество участников этого бизнеса, количество АЗС, - пояснил Завальный. – Мост построен, и с открытием железнодорожного моста (для движения грузовых поездов – прим.), на наш взгляд, ситуация должна нормализоваться, тогда цены на ГСМ в Крыму выйдут на уровень среднероссийских, станут такими же, как в Краснодарском крае».
Как сообщалось ранее, Минэнерго России выступило с предложение ограничить до осени зарубежные поставки бензина, чтобы обеспечить работу демпферного механизма и освободить рынок сбыта топлива отечественным предприятиям.
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