Падение цен на нефть ожидаемо не повлияло на стоимость бензина в Крыму

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Резкое падение цен на нефть на международном рынке и снижение внешней конъюнктуры может привлечь в Крым российских поставщиков топлива, что, в свою очередь, может снизить цены на бензин в регионе.

Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Внутренний рынок становится более интересен для поставщиков нефтепродуктов, в том числе для наших ВИНКов (вертикально-интегрированных нефтяных компаний – прим.). Я думаю, это ускорит приход на рынок Крыма других игроков, то есть, интереса к этому рынку у наших ВИНКов станет больше. Это тоже будет способствовать снижению цен, я просто уверен в этом», - пояснил Завальный.

Пока что снизить цены на топливо в Крыму, которые в розницу на порядок выше, чем в регионах России, мешает отсутствие на полуострове конкуренции среди поставщиков горюче-смазочных материалов.

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«Правительством Крыма проводилась и проводится работа, чтобы увеличить количество участников этого бизнеса, количество АЗС, - пояснил Завальный. – Мост построен, и с открытием железнодорожного моста (для движения грузовых поездов – прим.), на наш взгляд, ситуация должна нормализоваться, тогда цены на ГСМ в Крыму выйдут на уровень среднероссийских, станут такими же, как в Краснодарском крае».

Как сообщалось ранее, Минэнерго России выступило с предложение ограничить до осени зарубежные поставки бензина, чтобы обеспечить работу демпферного механизма и освободить рынок сбыта топлива отечественным предприятиям.

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