Опубликован список уловок мошенников для наживы на теме коронавируса

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Коронавирус стал настоящей находкой для людей «особых» профессий – мошенников, жуликов, авантюристов. Пользуясь человеческими слабостями, она легко раскулачивают и без того не слишком тугие кошельки россиян.

В ход идут самые разные уловки, от требования срочно сдать онлайн-тест на вирус до предложения купить пропуск. О самых популярных уловках рассказали специалисты Роскачества.

Вам компенсируют ущерб

Какой человек сегодня не обрадуется письму о том, что ему полагается материальная поддержка в связи с действующим по всей стране режимом повышенной готовности? Между тем от таких смс-сообщений и писем не только поддержки не дождешься, но еще и своих кровных лишиться можешь: для получения денег мошенники часто просят ввести в электронную форму свои данные, а иногда и оплатить «налог на доход от суммы компенсации».

Эксперты предупреждают: информацию о любых льготах и поддержках нужно перепроверять в официальных органах власти.

«Новость о компенсации, если правительство сделает подобный шаг, обязательно будет освещена на новостных сайтах и государственных порталах вместе с официальной процедурой получения подобных компенсаций. Фразам “вы одни из первых» и “торопитесь, сумма ограниченна» верить нельзя», - пояснил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Вас заразили – срочно оплатите анализ!

Совершенно неожиданно для вас вам на телефон может прийти сообщение приблизительно такого содержания: «Установлено, что вы контактировали с зараженным. Вам необходимо пройти тест на коронавирус. Оплатить услугу онлайн можно…». Дальше схема ясна. Потенциальные жертвы часто начинают переводить деньги за анализ, не вспомнив, когда последний раз с кем-то контактировали. В данном случае страх и спешка – только на руку мошенникам.

Специалисты призывают не верить всем подряд сообщениям и советуют звонить на любую «горячую линию» в своем регионе и проверять, действительно ли вас разыскивают как возможный контакт с зараженным.

«Не верьте сомнительным звонкам и СМС и обязательно проверяйте всю информацию через официальные сайты региона проживания, - подчеркивают в ведомстве. – На них же можно узнать номер телефона горячей линии по вопросам коронавируса и вызвать на дом медицинских работников для проведения теста».

Не нарушали режим? А мы знаем, что да!

Третья уловка жуликов строится на запугивании от лица органов власти. В этом случае приходит очень официальное письмо, в котором говорится, что вы нарушили режим карантина согласно «данным геолокации» и должны в течение определенного времени заплатить штраф. Эксперты уточняют: мошенники могут даже перезвонить вам и уточнить, почему вы задерживаете оплату.

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Однако прежде чем пугаться, свяжитесь с правоохранительными органами: информацию о штрафе легко проверить.

«В любом штрафе, выписанном государственными органами, должен быть номер постановления, который можно проверить через сайт государственных услуг. Все остальное является не более чем мошенническими рассылками», - пояснил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Билет куда угодно

Уставшие от самоизоляции граждане особенно хорошо клюют на предложение оформить пропуск на свободное передвижение по городу. После оплаты даже может прийти пропуск: вот только на первом же пункте контроля вам объяснят, что ваш QR-код – подделка. Причем ложный пропуск от ответственности за нарушение режима самоизоляции не освобождает, предупреждают эксперты.

«Все та же рекомендация – не верьте всему, что приходит на почту или размещено в социальных сетях. Вся информация о пропускной системе размещена на официальных сайтах вашего региона», - напоминает Антон Куканов, подчеркивая, что система официальных пропусков вообще-то работает бесплатно.

Панацея от легковерности

Пятый способ срабатывает на наивных оптимистах, которые способы поверить в то, что лекарство от коронавируса уже найдено и его можно спокойно достать за определенную сумму. Как правило, объясняют специалисты, это нужно для того, чтобы человек открыл письмо, из которого на его компьютер попадает вредоносное содержимое.

Универсальный совет – поискать информацию в альтернативных источниках.«Не переходите по ссылкам, содержащимся в электронных письмах! Самостоятельно заходите на сайты аптечных сетей и перепроверяйте информацию, если содержание письма вас заинтересовало», - советуют специалисты Роскачества.

Услуги видеосвязиНевероятно, но факт: большим «спросом» пользуются фейковые предложения услуг по видеоконференциям. Чаще всего людям снова предлагают перейти на тот или иной сайт, который оказывается клоновым. Дальше возможны варианты: либо вам для создания канала видеосвязи предложат оставить какие-то персональные данные, либо по ссылке вместе с сайтом загрузится и вирусная информация.

«Открывайте такие ссылки только от сотрудников компании, в которой вы работаете, друзей или людей, с которыми есть предварительная договоренность о выходе на связь таким способом. Проверяйте адрес сайта в браузере, чтобы убедиться, что это не фишинг. Если адрес выглядит подозрительно – воздержитесь от перехода», - советуют специалисты.

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