На крымском курорте пляж держится на деревянных опорах

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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22 апреля 2020
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Видео очевидцы опубликовали в соцсети.
— Плиты на сучьях держатся, я в шоке, — написали в комментариях и посоветовали отдыхать на близлежащем диком пляже – там безопаснее.
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Сегодня: В Симферополе запретили ходить на кладбища. Власти Симферополя ввели временный запрет на посещение кладбищ из-за ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Сегодня: В Симферополе снесли 30 нелегальных торговых ларьков. При этом большую часть собственники демонтировали добровольно.
Сегодня: Власти Ялты уже хотят возобновить работу объектов без массового скопления людей. Ялтинские власти попросили руководство Крыма возобновить работу небольших предприятий сферы торговли и обслуживания.
Вчера: Власти Симферополя рассказали, когда в городе отключат отопление. Отопительный сезон в жилом фонде Симферополя будет завершен в среду, 22 апреля, сообщил заместитель главы администрации города Анатолий Русин.
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