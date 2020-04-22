На крымском курорте пляж держится на деревянных опорах

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В пгт Николаевка на западе полуострова набережная пришла в аварийное состояние: бетонные блоки и лестницы разбиты, а сама конструкция держится на деревянных опорах.

Видео очевидцы опубликовали в соцсети.

— Плиты на сучьях держатся, я в шоке, — написали в комментариях и посоветовали отдыхать на близлежащем диком пляже – там безопаснее.

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