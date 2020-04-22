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Власть -> Коммунальное хозяйство

На крымском курорте пляж держится на деревянных опорах

Среда
22 апреля 2020
12:15

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
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22 апреля 2020


На крымском курорте пляж держится на деревянных опорах

© ВКонтакте

В пгт Николаевка на западе полуострова набережная пришла в аварийное состояние: бетонные блоки и лестницы разбиты, а сама конструкция держится на деревянных опорах.

Видео очевидцы опубликовали в соцсети.

— Плиты на сучьях держатся, я в шоке, — написали в комментариях и посоветовали отдыхать на близлежащем диком пляже – там безопаснее.

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