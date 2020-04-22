Крымские полицейские усилили контроль за гостями полуострова

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В Крыму полиция усилит контроль над регионами, где находятся больше всего приезжих.

Об этом в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил замначальника полиции крымского МВД Александр Смаглин.

Он пояснил, что накануне были созданы 149 мобильных групп, которые проверяли местонахождение прибывших на полуостров граждан из других регионов.

«Из 3 776 человек было отработано чуть более 1100, нарушений нет. Однако есть ряд регионов, в которых мы не можем установить местонахождение гостей полуострова. В связи с этим было принято решение усилить проверку именно этих городов и поселков. Прочешем эти районы», - сказал Смаглин.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки было проверено 405 лиц, которые получили предписание Роспотребнадзора об изоляции. Установлен один человек, который нарушил режим. Соответствующие материалы оформлены, решается вопрос о помещении его в обсерватор.

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«Кроме этого, составлены более 105 протоколов в отношении лиц, которые безосновательно находились на улицах городов. Более 10 протоколов составлены не родителей, которые не следили за местонахождением своих детей. Один протокол был составлен за нарушение миграционного законодательства», - подытожил он.

Также, по словам Смаглина, граждане сообщили на горячую линию о 40 нарушениях. 27 из них были отработаны, остальные оказались безосновательными.

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