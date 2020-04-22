Крым подал заявку на поставку 240 аппаратов ИВЛ

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Республика Крым подала заявку в федеральный центр на поставку 240 единиц ИВЛ для лечения COVID-19.

Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

«На сегодняшний день в Республике Крым определены 5 медицинских организаций для лечения COVID-19. С этой целью развернуто 478 коек в четырех городах республики: Евпатория, Феодосия, Симферополь и Ялта. Кроме того, дополнительно такое же количество коек будет развернуто в городах Джанкой и Армянск, а также в Симферопольском клиническом родильном доме № 2. В том числе, обеспечено кислородом — 211 коек, из них аппаратами ИВЛ – 93 койки.

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При этом мы уже подали заявку в федеральный центр на поставку 240 единиц ИВЛ и находимся в контакте с коллегами из федеральных органов власти. Также у нас есть резерв в виде новой больницы им. Н.А. Семашко мощностью до 734 коек с полным техническим обеспечением и 79 рабочими ИВЛ, которые, в случае нужды, будут переброшены для помощи заболевшим. Однако отмечу, что в Республике Крым на сегодняшний момент ни один человек не находится на аппарате искусственной вентиляции легких по коронавирусу», — написал Сергей Аксенов.

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