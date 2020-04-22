Как будут добираться в Крым пассажиры отмененных поездов

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Компания-перевозчик поездов в Крым «Гранд Сервис Экспресс» предложила пассажирам отмененных поездов альтернативные варианты перевозки, сообщает пресс-служба компании.

Ранее старт движения поездов в Крым из Екатеринбурга, Кисловодска и Мурманска, из Москвы в Севастополь и из двух столиц в Евпаторию и Феодосию перенесли из-за обстановки с коронавирусом.

В компании предложили альтернативный способ добраться до пункта назначения без увеличения стоимости билета.

Пассажиры, которые приобрели билеты из Москвы или Санкт-Петербурга в Евпаторию, могут пересесть в другой поезд в Симферополе. В свою очередь для пассажиров, следующих до Феодосии, будут организованы заказные автобусы от станции Владиславовка.

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«Для обеспечения перевозки пассажиров, следующих из Москвы до Севастополя прорабатывается вопрос организации пересадки на станции Симферополь в поезда Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) или заказные автобусы для следования до конечного пункта – Севастополя», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в случае отказа от поездки, пассажиры могут получить полную стоимость билета без сборов.

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