Как будут добираться в Крым пассажиры отмененных поездов

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Ранее старт движения поездов в Крым из Екатеринбурга, Кисловодска и Мурманска, из Москвы в Севастополь и из двух столиц в Евпаторию и Феодосию перенесли из-за обстановки с коронавирусом.
В компании предложили альтернативный способ добраться до пункта назначения без увеличения стоимости билета.
Пассажиры, которые приобрели билеты из Москвы или Санкт-Петербурга в Евпаторию, могут пересесть в другой поезд в Симферополе. В свою очередь для пассажиров, следующих до Феодосии, будут организованы заказные автобусы от станции Владиславовка.
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«Для обеспечения перевозки пассажиров, следующих из Москвы до Севастополя прорабатывается вопрос организации пересадки на станции Симферополь в поезда Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) или заказные автобусы для следования до конечного пункта – Севастополя», - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в случае отказа от поездки, пассажиры могут получить полную стоимость билета без сборов.
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Вчера: Запуск поездов в Крым по новым направлениям отменен. Старт движения поездов в Крым по девяти новым направлениям перенесен из-за угрозы распространения коронавируса и введенных из-за этого ограничений в стране.
Понедельник, 20 апреля 2020: Крымчане, застрявшие за границей, жалуются, что власти Крыма их не слышат. Крымчане, застрявшие за границей, не могут вернуться домой.
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