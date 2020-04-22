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Как будут добираться в Крым пассажиры отмененных поездов

Среда
22 апреля 2020
16:42

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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22 апреля 2020


Как будут добираться в Крым пассажиры отмененных поездов

© Новости Крыма

Компания-перевозчик поездов в Крым «Гранд Сервис Экспресс» предложила пассажирам отмененных поездов альтернативные варианты перевозки, сообщает пресс-служба компании.

Ранее старт движения поездов в Крым из Екатеринбурга, Кисловодска и Мурманска, из Москвы в Севастополь и из двух столиц в Евпаторию и Феодосию перенесли из-за обстановки с коронавирусом.

В компании предложили альтернативный способ добраться до пункта назначения без увеличения стоимости билета.

Пассажиры, которые приобрели билеты из Москвы или Санкт-Петербурга в Евпаторию, могут пересесть в другой поезд в Симферополе. В свою очередь для пассажиров, следующих до Феодосии, будут организованы заказные автобусы от станции Владиславовка.

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«Для обеспечения перевозки пассажиров, следующих из Москвы до Севастополя прорабатывается вопрос организации пересадки на станции Симферополь в поезда Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) или заказные автобусы для следования до конечного пункта – Севастополя», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в случае отказа от поездки, пассажиры могут получить полную стоимость билета без сборов.

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Понедельник, 20 апреля 2020: Крымчане, застрявшие за границей, жалуются, что власти Крыма их не слышат. Крымчане, застрявшие за границей, не могут вернуться домой.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/22/kak-budut-dobiratsya-v-krym-passazhiry-otmenennyh-poezdov-130616/

 
 

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