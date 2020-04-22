Часть вернувшихся из Таиланда в Крым отказываются ехать в обсерватор

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Некоторые крымчане, которые сегодня вернулись на полуостров в составе туристической группы из Таиланда, отказываются от помещения в обсерватор.

Об этом сегодня в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса заявил глава республики Сергей Аксенов.

«В автобусе все организационные вопросы решили, только в Крым приехали – все, начинается песня, что не должны ехать в обсерватор. Дама одна начинает писать: «Мы понимаем, что властям шоу нужно будет устроить». Граждане не понимают, – сказал Аксенов. – Мало того, что выехали, нарушив все рекомендации, по-свински себя вели.

Сейчас еще надо проверить, окажется в конце, что выехали по украинским биометрическим паспортам, потому что не называют оператора, не говорят, кто вывез. А сейчас еще выскочит, что через Киев улетали. Законом это не запрещено, но свинское поведение по возврату возмущение (вызывает). Мы тут ночами не спим, стыкуем ситуацию, просим, обзваниваем полстраны, все включаются в процесс привезти. Ни стыда, ни совести. И тут же бумаги, юрист образовался в коллективе тут же».

Аксенов поручил внести изменения в свой указ, закрепив в нем обязательство для всех приезжающих из-за рубежа давать письменное согласие на помещение в обсерватор. «Специально для таких товарищей прямо сейчас (у нас сейчас в Индии еще на Гоа где-то еще группа образовалась), что без письменного подтверждения, что они ознакомлены, что будут помещены в обсерватор, даже разговоров не вести – пусть в Индии сидят в обсерваторе. Ни о себе не думают, ни о других, обещают, что угодно», – подчеркнул Аксенов.

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По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, в случае отказа от пребывания в обсерваторе, судом будет приниматься решение о принудительном помещении. «Я хочу сказать, что они путают и подменяют одно понятие другим. К ним вопросы самоизоляции не имеют абсолютно никакого отношения. Они относятся к категории лиц, которые в обязательном порядке подлежат изоляции. На них на всех мной подписаны постановления главного государственного санитарного врача территории об обязательном помещении в условия обсерватора, – отметила Пеньковская. – При оказании сопротивления по помещению в обсерватор будет подготовлен соответствующий иск. Я думаю, он в оперативном порядке будет в Евпатории рассмотрен для помещения под принудительную изоляцию».

По данным Пеньковской, помимо туристов из Таиланда, за минувшие сутки в Крым вернулось еще 34 человека. Все они помещены под медицинское наблюдение в условиях обсерватора.

Ранее федеральные и региональные власти решили вопрос с возвращением группы крымских туристов из Таиланда. При этом часть туристов отказались возвращаться в Крым.

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