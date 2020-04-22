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Аксенов пообещал разрешить в Крыму работу предприятий сферы услуг

Среда
22 апреля 2020
18:38

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020


Власти Крыма намерены возобновить работу большей части предприятий сферы услуг в республике с мая.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Мы определились, что будут послабления на работу различных секторов: это касается и сферы услуг. Пока в ближайшее время работать не будут курортная сфера, объекты размещения, кинотеатры, музеи, общепит. Что касается работы парикмахерских, салонов красоты – будем открывать сферу услуг при соблюдении мер противоэпидемической ситуации, – сообщил Аксенов. – Завтра все меры озвучим, порядок работы, постараемся максимуму отраслей разрешить работы».

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Общее количество зараженных COVID-19 в Крыму на данный момент составляет 51, выздоровели 23. До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. Накануне Аксенов анонсировал возобновление деятельности ряда предприятий экономики республики с мая. Кроме того, власти приняли решение снизить для юридических лиц в два раза налог на имущество и транспортный налог на три месяца.

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