Аксенов пообещал разрешить в Крыму работу предприятий сферы услуг

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Севастополе откроют парикмахерские и стоматологические кабинеты В Севастополе открыли центр тестирования на COVID-19 В Госсовете Крыма рассказали о ситуации с масками в аптеках Крымские полицейские усилили контроль за гостями полуострова В Севастополе шесть новых зараженных коронавирусом

Власти Крыма намерены возобновить работу большей части предприятий сферы услуг в республике с мая.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Мы определились, что будут послабления на работу различных секторов: это касается и сферы услуг. Пока в ближайшее время работать не будут курортная сфера, объекты размещения, кинотеатры, музеи, общепит. Что касается работы парикмахерских, салонов красоты – будем открывать сферу услуг при соблюдении мер противоэпидемической ситуации, – сообщил Аксенов. – Завтра все меры озвучим, порядок работы, постараемся максимуму отраслей разрешить работы».

Читайте: Крымчанам рассказали, как правильно доставлять еду из ресторанов в условиях самоизоляции

Общее количество зараженных COVID-19 в Крыму на данный момент составляет 51, выздоровели 23. До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. Накануне Аксенов анонсировал возобновление деятельности ряда предприятий экономики республики с мая. Кроме того, власти приняли решение снизить для юридических лиц в два раза налог на имущество и транспортный налог на три месяца.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Севастополе откроют парикмахерские и стоматологические кабинеты. Власти Севастополя готовы постепенно разрешать работать бизнесу.

Сегодня : Падение цен на нефть ожидаемо не повлияло на стоимость бензина в Крыму. Резкое падение цен на нефть на международном рынке и снижение внешней конъюнктуры может привлечь в Крым российских поставщиков топлива, что, в свою очередь, может снизить цены на бензин в регионе.

Сегодня : В Севастополе приняли второй пакет мер помощи бизнесу. В Севастополе приняли второй паркет мер поддержки бизнеса.

Вчера : В Крыму готовятся открыть часть предприятий. В Крыму собираются разрешить некоторым предприятиям возобновить работу, остановленную из-за ситуации с коронавирусом.