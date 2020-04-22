Аксенов назвал «свинским» поведение крымчан, вернувшихся из Таиланда

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Группа туристов вернулась на полуостров из Таиланда, при этом несколько человек отказались находиться в обсервации.

Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Если нужно, внесите изменения в Указ – с точки зрения уточнения, что люди, прибывающие из-за границы, только в обсерватор. Поскольку, к сожалению, практика товарищей из Таиланда показала, что верить никому нельзя – не говорю о всей группе, но там уже пара баламутов появилась. При том, что всех предупреждали перед вылетом из Таиланда, что по приезду все будут помещены в обсерватор. Сначала согласны на что угодно, чтобы вернуться домой, а по приезду начинается другая песня – нас власти пытаются загнать. Только в Крым приехали – все, Указ Главы, мы не должны ехать в обсерватор, дама одна начала писать. Люди непорядочные. Мало того, что выехали, нарушив все рекомендации, и не говорят, кто вывез, какой оператор, сейчас еще выяснится, что по украинским паспортам, через Киев улетали. Но свинское поведение по возврату… Мы тут ночами не спим, стыкуем ситуацию, обзваниваем полстраны – ни стыда, ни совести. Внесите изменения в Указ специально для таких товарищей, — заявил Аксенов.

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