Запуск поездов в Крым по новым направлениям отменен

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Старт движения поездов в Крым по девяти новым направлениям перенесен из-за угрозы распространения коронавируса и введенных из-за этого ограничений в стране.

Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

«Старт движения девяти поездов в Крым, запланированный на весну этого года, из Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска, а также из Москвы в Севастополь, Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию переносится в связи со снижением пассажиропотока до улучшения эпидемиологической обстановке в стране», – уточнили в пресс-службе.

В ГСЭ добавили, что возврат билетов осуществляется по месту их приобретения в течение 30 дней с даты отмененного поезда без взимания сбора за возврат. Также активно прорабатывается вопрос альтернативных способов доставки пассажиров от станций на территории Крыма до конечного пункта назначения совместно с Крымской железной дорогой и профильными органами субъектов РФ. «Ввиду социальной значимости прямого железнодорожного сообщения с Крымом ограничений и изменений в графики курсирования именных поездов «Таврия» из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь не вводилось. В то же время максимально усилены меры санитарной защиты», – отметили в компании.

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С 23 декабря 2019 года поездами «Таврия» перевезено 195 тысяч пассажиров.

Поезда сообщением Мурманск – Симферополь и Екатеринбург – Симферополь должны были выйти на маршрут 25 апреля. Поезд сообщением Кисловодск – Симферополь планировалось запустить с 29 апреля. Поезд Москва – Севастополь должен был начать курсировать 27 апреля. Первый состав из Санкт-Петербурга в Евпаторию планировали отправить 28 апреля, в Феодосию – 7 мая, из Москвы в Евпаторию – 2 мая и далее через день, поезда в Феодосию должны были начать курсировать несколько раз в неделю, начиная с 4 мая.

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Сегодня : Движение транспорта возобновилось по мосту на улице Гагарина в Симферополе. Подрядчик завершил основные работы по капитальному ремонту моста через реку Салгир на улице Гагарина в Симферополе.

Вчера : Крымчане, застрявшие за границей, жалуются, что власти Крыма их не слышат. Крымчане, застрявшие за границей, не могут вернуться домой.

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Вчера : За неделю в Севастополь не пустили 245 автомобилей с туристами. За неделю на блокпостах на въездах в Севастополь проверили 4252 автомобиля, в которых передвигались более 5,5 тысяч человек. Более 1300 автомобилей ехали в Севастополь из других регионов.