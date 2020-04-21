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Водный кризис

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Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть

Вторник
21 апреля 2020
10:33

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020


Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть

© Крым.реалии

В Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма утверждают, что водообеспечение жителей Восточного Крыма остается стабильным.

По данным ведомства, к 17 апреля водохранилища в этой части полуострова заполнены на 36 процентов.

«Наливные питьевые водохранилища восточной части Крыма заполнены на 36%, их объем составляет 34,4 млн. куб. м, что на 8,0 млн. куб. м воды больше, чем на эту дату прошлого года. С начала текущего года суммарный объем поданной воды в наливные водохранилища Восточного Крыма составил 16,6 млн. куб. метров. Работа по заполнению наливных водохранилищ продолжается», – сказано в сообщении.

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В крымском ведомстве напомнили, что из общей протяженности Северо-Крымского канала по территории полуострова с 2014 года круглогодично в работе задействовано 147,7 км канала.

Ранее в Белогорске владелец зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков высказал мнение, что на полуострове нужно ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с острой нехваткой запасов воды.

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