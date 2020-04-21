Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Воду в Симферополе начнут подавать по графику Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму В Крыму опасаются очередной засухи Симферополю хватит воды до середины лета Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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21 апреля 2020
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По данным ведомства, к 17 апреля водохранилища в этой части полуострова заполнены на 36 процентов.
«Наливные питьевые водохранилища восточной части Крыма заполнены на 36%, их объем составляет 34,4 млн. куб. м, что на 8,0 млн. куб. м воды больше, чем на эту дату прошлого года. С начала текущего года суммарный объем поданной воды в наливные водохранилища Восточного Крыма составил 16,6 млн. куб. метров. Работа по заполнению наливных водохранилищ продолжается», – сказано в сообщении.
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В крымском ведомстве напомнили, что из общей протяженности Северо-Крымского канала по территории полуострова с 2014 года круглогодично в работе задействовано 147,7 км канала.
Ранее в Белогорске владелец зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков высказал мнение, что на полуострове нужно ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с острой нехваткой запасов воды.
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