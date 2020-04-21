Власти Симферополя рассказали, когда в городе отключат отопление

Отопительный сезон в жилом фонде Симферополя будет завершен в среду, 22 апреля, сообщил заместитель главы администрации города Анатолий Русин.

«С 08:00 часов 22 апреля теплоснабжающими организациями будет прекращена подача тепла в жилые дома», – цитирует Русина пресс-служба администрации крымской столицы.

По его словам, в учреждениях образования, здравоохранения и социально-культурного назначения отопление будет отключено в 8 часов утра 23 апреля.

Читайте: В Ялте начали санобработку мусорных контейнеров

Прошлой весной отопительный сезон завершился 26 апреля. При этом с наступлением высоких температур было принято решение отключить котельные еще 10 апреля, однако спустя неделю из-за похолодания власти крымской столицы продлили сезон еще на неделю.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть. В Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма утверждают, что водообеспечение жителей Восточного Крыма остается стабильным.

Вчера : В Крыму запретили планово отключать свет и воду на время самоизоляции. Глава республики Сергей Аксенов запретил отключения воды и электроэнергии для плановых работ, пока все люди сидят дома в режиме самоизоляции.

Вчера : На рынке в Ялте зафиксировали целый ряд нарушений. На рынке города Ялты огромное скопление людей, дистанция между покупателями не соблюдалась, зафиксированы факты стихийной торговли.

Вчера : Воду в Симферополе начнут подавать по графику. Со вторника в симферопольском микрорайоне «Маршала Жукова» и частично в селе Пионерское Симферопольского района начнут подавать воду по графику.