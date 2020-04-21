Власти Симферополя рассказали, когда в городе отключат отопление

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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«С 08:00 часов 22 апреля теплоснабжающими организациями будет прекращена подача тепла в жилые дома», – цитирует Русина пресс-служба администрации крымской столицы.
По его словам, в учреждениях образования, здравоохранения и социально-культурного назначения отопление будет отключено в 8 часов утра 23 апреля.
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Прошлой весной отопительный сезон завершился 26 апреля. При этом с наступлением высоких температур было принято решение отключить котельные еще 10 апреля, однако спустя неделю из-за похолодания власти крымской столицы продлили сезон еще на неделю.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть. В Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма утверждают, что водообеспечение жителей Восточного Крыма остается стабильным.
Вчера: В Крыму запретили планово отключать свет и воду на время самоизоляции. Глава республики Сергей Аксенов запретил отключения воды и электроэнергии для плановых работ, пока все люди сидят дома в режиме самоизоляции.
Вчера: На рынке в Ялте зафиксировали целый ряд нарушений. На рынке города Ялты огромное скопление людей, дистанция между покупателями не соблюдалась, зафиксированы факты стихийной торговли.
Вчера: Воду в Симферополе начнут подавать по графику. Со вторника в симферопольском микрорайоне «Маршала Жукова» и частично в селе Пионерское Симферопольского района начнут подавать воду по графику.
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