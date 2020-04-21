В Ялте волонтеры оказались зараженными COVID-19 и отправили в изоляцию 34 человека

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Ялта
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21 апреля 2020
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Об этом в ходе видеоселектора с представителями бизнеса сообщил глава администрации Ялты Иван Имгрунт. Он уточнил, что зараженные волонтеры – семейная пара.
«Как было установлено, к семье из другого региона страны приехал знакомый, зараженный коронавирусной инфекцией. Сейчас они находятся в инфекционном отделении больницы. На домашнюю изоляцию, под наблюдение отправлены все, кто мог контактировать с этой семьей – 34 человека», - сообщил Иван Имгрунт.
Он подчеркнул, что заражение COVID-19 произошло не в ходе выполнения семейной парой волонтерских функций, однако добровольческий штаб перенесен из здания администрации города. Ведется постоянный мониторинг состояния волонтеров.
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Как ранее сообщалось, о заболевшей паре волонтеров из Ялты 18 апреля сообщила главный санитарный врач по РК и Севастополю Наталья Пеньковская. Она уточнила, что они проходили регистрацию на сайте администрации города. После чего развозили продукты и лекарства нуждающимся. В дома не заходили, продукты питания и медикаменты оставляли перед дверями квартир.
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