В Украине будут судить крымского судью

В Украине под руководством прокуратуры Автономной Республики Крым завершено досудебное расследование против судьи Верховного суда РК.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Судья обвиняется в государственной измене, украинское правосудие грозит ей сроком до 15 лет лишения свободы.

В частности, следствие выяснило, что в 2014 году судья перешла на службу в Верховный суд Республики Крым из Апелляционного суда АРК, тем самым якобы нарушив присягу украинскому правосудию.

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Кроме того, судья принимала участие в рассмотрении дела против участников митинга 26 февраля 2014 года под зданием крымского парламента. Во время рассмотрения она применяла законодательство Российской Федерации, что, по мнению украинской стороны, незаконно.

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