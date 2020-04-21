В Симферополе в квартире пенсионерки загорелась мебель

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
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Апрель 2020
21 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
К месту происшествия были направлены три пожарно-спасательных автомобиля 3 и 4 пожарно-спасательных частей 1 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым и автомобиль службы пожаротушения ГУ МЧС России по Республике Крым.
По прибытии к месту, было установлено, что произошло возгорание мебели в одной из квартир на 2 этаже. Одно звено газодымозащитной службы оперативно провело разведку помещений в доме. Сотрудники МЧС эвакуировали пожилую женщину и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Затем она была доставлена в 6 городскую больницу г. Симферополя.
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В 14.58 пожар в квартире ликвидирован на площади 5 кв.м. Причину пожара устанавливают эксперты.
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