В Симферополе в квартире пенсионерки загорелась мебель

20 апреля в 14.32 поступило сообщение с информацией о возгорании в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома по улице Крылова в городе Симферополь.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

К месту происшествия были направлены три пожарно-спасательных автомобиля 3 и 4 пожарно-спасательных частей 1 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым и автомобиль службы пожаротушения ГУ МЧС России по Республике Крым.

По прибытии к месту, было установлено, что произошло возгорание мебели в одной из квартир на 2 этаже. Одно звено газодымозащитной службы оперативно провело разведку помещений в доме. Сотрудники МЧС эвакуировали пожилую женщину и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Затем она была доставлена в 6 городскую больницу г. Симферополя.

Читайте: Четыре автомобиля столкнулись под Джанкоем

В 14.58 пожар в квартире ликвидирован на площади 5 кв.м. Причину пожара устанавливают эксперты.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Такси и внедорожник лоб в лоб столкнулись на трассе Симферополь - Ялта. На трассе Симферополь-Ялта, недалеко от пансионата «Ай-Даниль», произошло ДТП с участием такси и внедорожника.

Сегодня : Севастопольские спасатели эвакуировали во время пожара почти сто человек. Севастопольские спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома.

Сегодня : Севастопольцы умудрились изуродовать новые телефонные будки на Большой Морской. Нанесенный символ не только напоминает запрещенный к распространению, но и вызывает резкое отторжение у жителей города-героя.

Сегодня : Ночью в Алуште устроили погоню за пьяным водителем. В Алуште внимание сотрудников ГИБДД, дежуривших в ночное время на одной из улиц города, привлек внимание автомобиль, который хаотично двигался по автодороге.