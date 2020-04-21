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Происшествия -> Происшествия, ДТП, пожары

В Симферополе в квартире пенсионерки загорелась мебель

Вторник
21 апреля 2020
14:02

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020


20 апреля в 14.32 поступило сообщение с информацией о возгорании в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома по улице Крылова в городе Симферополь.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

К месту происшествия были направлены три пожарно-спасательных автомобиля 3 и 4 пожарно-спасательных частей 1 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым и автомобиль службы пожаротушения ГУ МЧС России по Республике Крым.

По прибытии к месту, было установлено, что произошло возгорание мебели в одной из квартир на 2 этаже. Одно звено газодымозащитной службы оперативно провело разведку помещений в доме. Сотрудники МЧС эвакуировали пожилую женщину и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Затем она была доставлена в 6 городскую больницу г. Симферополя.

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В 14.58 пожар в квартире ликвидирован на площади 5 кв.м. Причину пожара устанавливают эксперты.

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