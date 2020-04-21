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Происшествия -> Криминал

В Симферополе полиция задержала великовозрастного автоугонщика

Вторник
21 апреля 2020
12:51

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020


Полиция задержала 56-летнего жителя крымской столицы, промышлявший угоном частных авто.

Об этом сообщили в пресс службе МВД по РК.

В отдел полиции Симферополя поступило заявление от гражданина о том, что неизвестным из его автомобиля похищены сумка, ключи, портативное зарядное устройство, электронные часы и другое имущество. Общая сумма ущерба составила порядка 13 тысяч рублей.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления был задержан ранее судимый за имущественные преступления 56-летний местный житель. От задержанного получены признательные показания в совершении данной кражи и еще трех аналогичных деяний. Сотрудниками полиции в ходе поисковых мероприятий часть похищенного имущества изъята и возвращена законным владельцам. Также полицейскими при личном досмотре подозреваемого обнаружены отмычки, с помощью которых мужчина, предположительно, вскрывал автомобили, — уточнили в пресс-службе.

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Следственными органами УМВД России по Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста. Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Торговые сети Крыма обеспечены запасом продуктов до 30 дней. В торговых сетях республики имеются достаточные запасы продовольственных товаров для стабильного обеспечения населения в среднем до 30 дней.

Суббота, 18 апреля 2020: В Евпатории мужчина чуть не убил собутыльника, отказавшегося скидываться еще на «пол-литра». Оперативниками в Евпатории установлен подозреваемый в покушении на убийство, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Пятница, 17 апреля 2020: Жительница Симферополя попалась на краже дорогого алкоголя из гипермаркета. Росгвардейцы задержали 53-летнюю жительницу Симферополя, которая пыталась украсть дорогостоящий алкоголь в одном из торговых центров.

Пятница, 17 апреля 2020: В Симферополе мужчина забил насмерть палкой бездомную. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью местной жительницы.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/21/v-simferopole-politsiya-zaderzhala-velikovozrastnogo-avtougonshika-130559/

 
 

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