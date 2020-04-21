В Симферополе полиция задержала великовозрастного автоугонщика

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
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21 апреля 2020
Об этом сообщили в пресс службе МВД по РК.
В отдел полиции Симферополя поступило заявление от гражданина о том, что неизвестным из его автомобиля похищены сумка, ключи, портативное зарядное устройство, электронные часы и другое имущество. Общая сумма ущерба составила порядка 13 тысяч рублей.
— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления был задержан ранее судимый за имущественные преступления 56-летний местный житель. От задержанного получены признательные показания в совершении данной кражи и еще трех аналогичных деяний. Сотрудниками полиции в ходе поисковых мероприятий часть похищенного имущества изъята и возвращена законным владельцам. Также полицейскими при личном досмотре подозреваемого обнаружены отмычки, с помощью которых мужчина, предположительно, вскрывал автомобили, — уточнили в пресс-службе.
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Следственными органами УМВД России по Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста. Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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Пятница, 17 апреля 2020: Жительница Симферополя попалась на краже дорогого алкоголя из гипермаркета. Росгвардейцы задержали 53-летнюю жительницу Симферополя, которая пыталась украсть дорогостоящий алкоголь в одном из торговых центров.
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