В России начали применять ингаляции для лечения COVID-19

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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21 апреля 2020
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Об этом заявил российский пульмонолог, заведующий кафедрой Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин, сообщают РИА Новости.
Как пояснил врач, такой метод уже долгое время успешно помогает лечить больных с другими дыхательными болезнями, поэтому его и начали испытывать на пациентах с COVID-19.
«На базе института Склифосовского мы сейчас ведем таких первых больных, которые получают смесь. Впервые в мире проводится такое назначение, как гелий и оксид азота вместе», - отметил академик, сообщив также, что у лечения уже есть результат.
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Смесь двух веществ одновременно препятствует образованию тромбов и не дает размножаться вирусу, пояснил Чучалин. Пока что практика применения небольшая, ингаляциями пытаются лечить среднетяжелых и тяжелых пациентов.
Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор, сравнив эффективность антибактериального и обычного мыла, заявили, что эффект от их использования примерно одинаковый.
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