В России начали применять ингаляции для лечения COVID-19

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Лечение пациентов с коронавирусной инфекцией ингаляциями гелия и оксида азота дало первые результаты.

Об этом заявил российский пульмонолог, заведующий кафедрой Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин, сообщают РИА Новости.

Как пояснил врач, такой метод уже долгое время успешно помогает лечить больных с другими дыхательными болезнями, поэтому его и начали испытывать на пациентах с COVID-19.

«На базе института Склифосовского мы сейчас ведем таких первых больных, которые получают смесь. Впервые в мире проводится такое назначение, как гелий и оксид азота вместе», - отметил академик, сообщив также, что у лечения уже есть результат.

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Смесь двух веществ одновременно препятствует образованию тромбов и не дает размножаться вирусу, пояснил Чучалин. Пока что практика применения небольшая, ингаляциями пытаются лечить среднетяжелых и тяжелых пациентов.

Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор, сравнив эффективность антибактериального и обычного мыла, заявили, что эффект от их использования примерно одинаковый.

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