В Минздраве России надеются, что коронавирус ослабнет к лету

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К лету распространение коронавируса в России может замедлиться, такую надежду выразил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

Об этом пишут РИА Новости.

«Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать и дальше все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках», - заявил министр.

Пока что, по словам чиновника, у медицинских учреждений в стране достаточно эффективная диагностическая база для выявления заболевших COVID-19 и вполне хватает медицинских коек для того, чтобы обеспечить врачебную помощь максимальному числу больных.

Кроме того, создан специальный консультативный центр, который, в частности, ведет отдельный перечень тяжелобольных пациентов.

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«Они ставятся на учет в этот федеральный центр и консультируются специалистами самого высокого уровня, таких пациентов более 700 на сегодняшний день», - сообщил Мурашко.

Как сообщалось ранее, в России с момента выявления коронавирусной инфекции было протестировано более двух миллионов человек. Под подозрением на коронавирус в данный момент находится 135 тысяч россиян.

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