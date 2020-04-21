В Крыму цену квартиры для детей-сирот завысили на 760 тысяч рублей

В Джанкойском районе при покупке квартиры для льготной категории крымчан чиновники завысили стоимость квартиры более чем в 2,5 раза.

По факту превышения должностных полномочий было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

Как выяснили следователи, администрация Джанкойского района закупала недвижимость по субвенции из регионального бюджета. Квартира площадью 29,7 кв.м. в поселке Вольном обошлась в 1,231 миллиона рублей.

Однако при прокурорской проверке закупки выяснилось, что рыночная стоимость квартиры составляет всего 468 577 рублей. Ущерб бюджету республики превысил 760 тысяч рублей.

Теперь сотрудники следственного отдела по Джанкою выясняют все обстоятельства дела и пытаются установить, первый это случай или подобные превышения полномочий имели место и раньше.

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«В рамках следствия будет дана принципиальная правовая оценка действиям должностных лиц администрации Джанкойского района и иных уполномоченных сотрудников, ответственных за этот процесс», - заявили в пресс-службе ведомства.

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