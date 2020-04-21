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Коронавирус в Крыму

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В Крыму тесты на COVID-19 сдали больше 7500 крымчан

Вторник
21 апреля 2020
18:42

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020


За последние сутки в Крыму 81 человек был исследован на коронавирусную инфекцию, один анализ дал положительный результат.

Всего с начала пандемии в Республике Крым тестирование на коронавирус прошли 7509 человек, сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков.

Кроме того, по данным республиканского Минздрава, более 3800 человек в Крыму были сняты с медицинского наблюдения с момента обнаружения вируса на полуострове.

«Сегодня под медицинским наблюдением находится 1368 человек, за последние сутки взято под наблюдение 11 человек, снято с наблюдения 298 человек.

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На дому находятся 1248 человек, в стационарах 73 человека», - сообщила курирующий здравоохранение вице-премьер Елена Романовская.

Как ранее сообщалось, в Республике Крым за истекшие сутки выл выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекцией, на этот раз пациентом стал одиннадцатилетний ребенок из Красногвардейского района, где ранее был выявлен очаг инфекции. 

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