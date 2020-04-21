В Крыму создают спецгруппы для отлова туристов-нарушителей

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Полицейские приступили к проверке приезжих из других регионов, прибывших в Крым с момента введения режима повышенной готовности.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«С сегодняшнего дня ... начались тотальные рейды по проверке данных, которые были записаны в анкетах всех приезжающих с момента, когда у нас был введен режим повышенной готовности. Полностью, практически 100%, намерены просмотреть», – сказал Аксенов.

Он отметил, что большая часть приезжих, по данным из анкет, сконцентрированы в Ленинском, Сакском, Черноморском, Красногвардейском районах и на Южном берегу Крыма. Отчет о проделанной работе по проверке приехавших в Крым граждан за прошедшие сутки будет озвучиваться ежедневно на заседании оперативного штаба.

«Если будем понимать, что все это носит массовый характер и, к сожалению, наши гости не реагируют ни на требования, ни на призывы, буду выходить с инициативой об ужесточении наказания, вплоть до уголовного. Нет возможности сегодня заниматься демократией», – подчеркнул Аксенов.

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В свою очередь замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин сообщил, что мобильные группы сформированы во всех муниципальных образованиях Крыма. «С сегодняшнего дня во всех территориальных органах созданы мобильные группы, которые будут проверять соблюдение нашими гостями установленных правил. Количество групп создано исходя из количества приезжих», – сказал Смаглин.

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничений сотрудники полиции наказывают штрафами, в том числе и приезжих граждан. Глава Крыма заявил, что готов инициировать введение уголовной ответственности за нарушение режима.

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