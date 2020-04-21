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В Крыму придумают наказание за неправильно заполненные анкеты на въезд

Вторник
21 апреля 2020
19:50

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020


Все прибывающие в Крым россияне будут нести ответственность за достоверность указанных в анкете сведений.

Об этом на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

По его словам, соответствующие изменения, как и типовой бланк анкеты, были внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

«В процессе анкетирования граждане, которые прибывают на территорию Республики Крым, зачастую заполняют недостоверные сведения о себе, большое количество анкет просто нечитаемо. Поэтому некоторые указанные данные требуют дополнительной проверки и предоставления дополнительной информации», - пояснил Гоцанюк.

Кроме того, как напомнил премьер, если у приехавших в Крым вдруг изменятся какие-то данные из указанных в анкете, они обязаны в течение трех часов с момента изменений предупредить об этом республиканский минздрав по одной из «горячих линий».

Глава республики поручил на пунктах прибытия в республику – в аэропорту «Симферополь», на железнодорожном вокзале и на Крымском мосту – разместить информационные стенды, которые будут напоминать гражданам о необходимости заполнять анкеты правильно. Также глава поручил разработать дополнительные штрафные санкции, если существующих на сегодня недостаточно для дисциплины.

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«Если сегодня меры – я имею в виду штрафные санкции – недостаточны, значит, до завтра внести предложения ( по ужесточению – прим.). Мы уважаем гостей, кто приезжает сегодня по работе, по делу – мы все сограждане, никаких вопросов. Но и вы уважайте местных жителей, не создавая дополнительных проблем своим приездом», - обратился Аксенов к приезжим в республику.

В Крыму число зараженных коронавирусом спустя месяц после выявления первого случая составляет 46 человек. При этом 28 случаев – завозные, 18 – местные, развившиеся из очагов инфекции.

Ранее глава республики уже обращался ко всем россиянам с просьбой воздержаться от поездок в Крым.

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