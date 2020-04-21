В Крыму придумают наказание за неправильно заполненные анкеты на въезд

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В России начали применять ингаляции для лечения COVID-19 В Крыму тесты на COVID-19 сдали больше 7500 крымчан В Ялте волонтеры оказались зараженными COVID-19 и отправили в изоляцию 34 человека Нарушивший режим самоизоляции водитель пытался откупиться от инспектора ДПС Из Таиланда в Крым вернутся не все отдыхающие

Все прибывающие в Крым россияне будут нести ответственность за достоверность указанных в анкете сведений.

Об этом на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

По его словам, соответствующие изменения, как и типовой бланк анкеты, были внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

«В процессе анкетирования граждане, которые прибывают на территорию Республики Крым, зачастую заполняют недостоверные сведения о себе, большое количество анкет просто нечитаемо. Поэтому некоторые указанные данные требуют дополнительной проверки и предоставления дополнительной информации», - пояснил Гоцанюк.

Кроме того, как напомнил премьер, если у приехавших в Крым вдруг изменятся какие-то данные из указанных в анкете, они обязаны в течение трех часов с момента изменений предупредить об этом республиканский минздрав по одной из «горячих линий».

Глава республики поручил на пунктах прибытия в республику – в аэропорту «Симферополь», на железнодорожном вокзале и на Крымском мосту – разместить информационные стенды, которые будут напоминать гражданам о необходимости заполнять анкеты правильно. Также глава поручил разработать дополнительные штрафные санкции, если существующих на сегодня недостаточно для дисциплины.

Читайте: Полицейские в Крыму составили почти 200 протоколов за нарушение самоизоляции

«Если сегодня меры – я имею в виду штрафные санкции – недостаточны, значит, до завтра внести предложения ( по ужесточению – прим.). Мы уважаем гостей, кто приезжает сегодня по работе, по делу – мы все сограждане, никаких вопросов. Но и вы уважайте местных жителей, не создавая дополнительных проблем своим приездом», - обратился Аксенов к приезжим в республику.

В Крыму число зараженных коронавирусом спустя месяц после выявления первого случая составляет 46 человек. При этом 28 случаев – завозные, 18 – местные, развившиеся из очагов инфекции.

Ранее глава республики уже обращался ко всем россиянам с просьбой воздержаться от поездок в Крым.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Нарушивший режим самоизоляции водитель пытался откупиться от инспектора ДПС. Экипаж ДПС остановил в Ленинском районе Крыма водителя, у которого отсутствовали законные основания на пребывание вне места жительства.

Сегодня : Полиция выявила более 100 нарушителей самоизоляции в Крыму. В республике за сутки было выписано более 100 протоколов за нарушение режима самоизоляции.

Сегодня : В Крыму создают спецгруппы для отлова туристов-нарушителей. Полицейские приступили к проверке приезжих из других регионов, прибывших в Крым с момента введения режима повышенной готовности.

Сегодня : Суды в Севастополе начали штрафовать за нарушение самоизоляции. В судах Севастополя рассмотрено четыре дела по выписанным ранее протоколам о нарушении режима самоизоляции из-за угрозы коронавируса.