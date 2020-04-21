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В Крыму предложили уголовно наказывать приезжих за нарушение изоляции

Вторник
21 апреля 2020
09:37

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020


В Крыму предложили уголовно наказывать приезжих за нарушение изоляции

© ruinformer.com

Власти Крыма готовы выйти на федеральный уровень с инициативой введения уголовного наказания для приезжих, которые не соблюдают режим самоизоляции.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в понедельник на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса.

«Если понадобится, с учетом опасности и того, что вирус у нас привозной, ужесточить меры административного наказания. Если мы будем понимать, что наша работа не дает положительных результатов, что люди все равно не соблюдают режим самоизоляции, я готов … в рамках уголовной ответственности оценить эти нарушения. Я имею в виду выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень», – сказал Аксенов.

Он выразил уверенность, что федеральный центр поддержит данную инициативу в ситуации, когда «порядок и дисциплина являются определяющими для победы над вирусом».

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«Ходить упрашивать всех просто нет возможности», – добавил глава РК.

Аксенов отметил, что в ближайшее время правоохранители промониторят ситуацию с соблюдением самоизоляции приезжими и в случае необходимости внесут предложения по ужесточению мер ответственности.

Ранее Сергей Аксенов призвал жителей России временно не приезжать в Крым, как в целях командировки, так и на отдых, пока не закончится режим повышенной готовности из-за коронавируса.

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