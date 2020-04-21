В Крыму коронавирус обнаружили еще у одного ребенка

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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21 апреля 2020
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Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
По его словам, это контактный случай внутри семьи из Красногвардейского района, у членов которой ранее диагностировали опасную инфекцию.
— У нас второй случай в семейном очаге в Красногвардейском районе, ранее была диагностирована коронавирусная инфекция у матери, данный ребенок является близким контактом матери. Была изолирована сразу же при подтверждении у родственника коронавируса, и в последующем у нее появились симптомы острой ОРВИ, был отобран материал и диагностирована коронавирусная инфекция. Ребенок находится в условиях детской инфекционной больницы республиканской. Круг контактных лиц – 10 человек, из близких – пятеро, трое находятся в изоляторе, двое в стационаре. Пятеро дальних находятся на самоизоляции дома. Все контакты изолированы и находятся под динамическим наблюдением. Дезинфекционные мероприятия все проведены, — рассказал Замглавы крымского Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
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Таким образом, на 21 апреля в республике зарегистрировано 46 случаев новой коронавирусной инфекции.
За сутки в Крыму провели 81 тест.
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