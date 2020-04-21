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В Крыму готовятся открыть часть предприятий

Вторник
21 апреля 2020
15:12

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020


В Крыму готовятся открыть часть предприятий

© Крыминформ

В Крыму собираются разрешить некоторым предприятиям возобновить работу, остановленную из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на заседании штаба по борьбе с распространением COVID-19.

«Мы обсуждали вопрос запуска бизнеса и сейчас отрабатываем требования, которые будут предъявлены бизнесу. Требования должны быть жесткие, открытие предприятий не должно повлечь за собой увеличение количества зараженных коронавирусом. Все должны помнить, что это вынужденные меры. Потому что экономика не должна простаивать», - заявил Аксенов.

По его словам, вся ответственность за соблюдение мер будет на руководителях предприятий.

«Руководитель предприятия должен будет следить, чтобы не было очередей, столпотворений. Все руководители на порядке работы должны будут, как в армии написать «Ознакомлен с приказом». Чтобы потом не было никаких вопросов. Будут созданы специальные группы и будет тотальный контроль. Поэтому предлагают выбрать сферы, которые не увеличат количество заразившихся», - сказал глава республики.

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Уже в ближайшее время будут проработаны правила работы для открывающихся предприятий.

«Завтра до конца дня обсудим с Роспотребнадзором все правила для открывающихся предприятий. Да, сейчас есть запрет на проведение плановых проверок предприятий, но если оно готово открыться, то его владелец должен быть согласен на проведение проверок, касающихся эпидемиологической ситуации. Ответственность будет на руководителях. Штрафов недостаточно, поэтому будем направлять материалы в суд для приостановления деятельности на 90 дней», - подчеркнул Сергей Аксенов.

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