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Троллейбусы в Симферополе вернутся на привычные маршруты

Вторник
21 апреля 2020
16:16

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020


Троллейбусы в Симферополе вернутся на привычные маршруты после возобновления движения транспорта по мосту на ул. Гагарина.

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Крымтроллейбус».

«В связи с окончанием работ по капитальному ремонту автомобильного мостового сооружения, находящегося по улице Гагарина, с 17.00 21 апреля текущего года внесены изменения в маршруты следования троллейбусов», – сказано в сообщении пресс-службы.

В частности, троллейбус №6 будет ходить по маршруту микрорайон Марьино – пл. Советская, троллейбус №5 вернется на стандартный маршрут следования: через железнодорожный вокзал по улице Гагарина в сторону микрорайона Загородный и в обратном направлении. Кроме того, на привычный маршрут вернется и троллейбус №21 (Перевальное – ж/д вокзал). Троллейбусы Симферополь – Алушта будут следовать по маршруту: ж/д вокзал – ул. Гагарина – ул. Киевская – пр. Академика Вернадского – Ялтинское шоссе и в обратном направлении.

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Движение по мосту на ул. Гагарина открыли накануне поздно вечером.

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Сегодня: Движение транспорта возобновилось по мосту на улице Гагарина в Симферополе. Подрядчик завершил основные работы по капитальному ремонту моста через реку Салгир на улице Гагарина в Симферополе.

Сегодня: Запуск поездов в Крым по новым направлениям отменен. Старт движения поездов в Крым по девяти новым направлениям перенесен из-за угрозы распространения коронавируса и введенных из-за этого ограничений в стране.

Вчера: Крымчане, застрявшие за границей, жалуются, что власти Крыма их не слышат. Крымчане, застрявшие за границей, не могут вернуться домой.

Вчера: Застрявшие в Таиланде крымчане смогут вернуться домой через Ростов. Жители Крыма, которые не могли вылететь из Таиланда, будут вывезены самолетом до Ростова, а оттуда доставлены на полуостров автобусом.

 

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