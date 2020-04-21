Трое школьников пропали в Симферопольском районе Крыма

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
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21 апреля 2020
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Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«20 апреля 2020 года около 16.00 часов несовершеннолетние Кузнецов Владислав Александрович, 13.01.2006 года рождения, Ломашинский Павел Леонидович, 13.06.2007 года рождения, Байрамов Мартин Назарович, 16.06.2010 года рождения, ушли из дома в Симферопольском районе в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулись», – говорится в сообщении.
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Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавших, просят сообщить по телефонам: 102, (3652) 27-54-33, +7 (978) 718-73-15.
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