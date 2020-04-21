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Происшествия -> Происшествия, ДТП, пожары

Трое школьников пропали в Симферопольском районе Крыма

Вторник
21 апреля 2020
17:54

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020


Трое школьников пропали в Симферопольском районе Крыма

© Новости Крыма

Сотрудники полиции разыскивают троих несовершеннолетних, которые более суток назад ушли из дома в Симферопольском районе и до сих пор не вернулись.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«20 апреля 2020 года около 16.00 часов несовершеннолетние Кузнецов Владислав Александрович, 13.01.2006 года рождения, Ломашинский Павел Леонидович, 13.06.2007 года рождения, Байрамов Мартин Назарович, 16.06.2010 года рождения, ушли из дома в Симферопольском районе в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулись», – говорится в сообщении.

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Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавших, просят сообщить по телефонам: 102, (3652) 27-54-33, +7 (978) 718-73-15.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Симферополе в квартире пенсионерки загорелась мебель. 20 апреля в 14.32 поступило сообщение с информацией о возгорании в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома по улице Крылова в городе Симферополь.

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Происшествия, ДТП, пожары

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