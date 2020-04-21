Трое школьников пропали в Симферопольском районе Крыма

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Сотрудники полиции разыскивают троих несовершеннолетних, которые более суток назад ушли из дома в Симферопольском районе и до сих пор не вернулись.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«20 апреля 2020 года около 16.00 часов несовершеннолетние Кузнецов Владислав Александрович, 13.01.2006 года рождения, Ломашинский Павел Леонидович, 13.06.2007 года рождения, Байрамов Мартин Назарович, 16.06.2010 года рождения, ушли из дома в Симферопольском районе в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулись», – говорится в сообщении.

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Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавших, просят сообщить по телефонам: 102, (3652) 27-54-33, +7 (978) 718-73-15.

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