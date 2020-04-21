Такси и внедорожник лоб в лоб столкнулись на трассе Симферополь - Ялта

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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2020
Апрель 2020
21 апреля 2020
Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.
Комментаторы утверждают, что причина ДТП – превышение скорости во время дождливой погоды:
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— Посмотрите на разнос – скорость очевидна.
— В дождь скорость не более 80 км/ч.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
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