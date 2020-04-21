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Происшествия -> Происшествия, ДТП, пожары

Такси и внедорожник лоб в лоб столкнулись на трассе Симферополь - Ялта

Вторник
21 апреля 2020
10:05

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020


На трассе Симферополь-Ялта, недалеко от пансионата «Ай-Даниль», произошло ДТП с участием такси и внедорожника.

Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

Комментаторы утверждают, что причина ДТП – превышение скорости во время дождливой погоды:

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— Посмотрите на разнос – скорость очевидна.

— В дождь скорость не более 80 км/ч.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

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Вчера: Возле Ялты лоб в лоб столкнулись такси и внедорожник. В Крыму, недалеко от Ялты произошло лобовое столкновение такси и внедорожника Mitsubishi Outlander.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/21/taksi-i-vnedorozhnik-lob-v-lob-stolknulis-na-trasse-simferopol-yalta-130562/

 
 

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