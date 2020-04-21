Связывала и била кочергой: в Крыму у матери-садистки забрали детей

В Крыму у жительницы Ленинского района, систематически истязавшей старшего сына, забрали троих детей.

Об этом сообщает Следком России по Крыму. Кроме того, против нее возбуждены уголовные дела по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

По данным следствия, женщина систематически издевалась над старшим сыном 2006 года рождения: мать оскорбляла его, унижала, заставляла выполнять тяжелую физическую работу, связывала, после чего избивала кочергой или деревянным брусом. Ребенок получил большое количество травм, о которых, в том числе, говорят шрамы на теле.

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Старшего сына с двумя младшими братьями забрали из семьи и поместили в социальное учреждение. Над ними взяли шефство офицеры Крымского Следкома. Для детей закуплены новая одежда и обувь, книги и канцелярские принадлежности.

Сейчас расследование дела завершено, оно направлено в суд. Санкции статей предусматривают наказание от трех до семи лет лишения свободы.

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