Суды в Севастополе начали штрафовать за нарушение самоизоляции

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В судах Севастополя рассмотрено четыре дела по выписанным ранее протоколам о нарушении режима самоизоляции из-за угрозы коронавируса.

Приняты положительные решения. Нарушители режима самоизоляции оштрафованы на одну тысячу рублей, сообщил и. о. директора департамента общественной безопасности правительства Севастополя Алексей Краснокутский.

Эту информацию он озвучил 20 апреля во время аппаратного совещания.

По информации чиновника, всего выписано более 200 протоколов за нарушение режима самоизоляции.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что «перед патрулями не стоит задача штрафовать людей, главное – призвать граждан соблюдать режим самоизоляции».

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Ранее сообщалось, что в Севастополе составлено 24 протокола за нарушение режима самоизоляции граждан.

Согласно указу Развожаева, жители не должны покидать свои дома, не считает экстренных ситуаций. По решению властей, граждане могут выходить в магазин, в аптеку, выгуливать собак и выносить мусор. Работать разрешается тем лицам, которые осуществляют жизненно необходимую деятельность.

По состоянию на 20 апреля на территории полуострова зафиксированы 63 случая заражения коронавирусом, из них 18 – в Севастополе.

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