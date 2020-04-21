Строительство очистных в Крыму исключили из ФЦП

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сообщил генеральный директор Дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко.
«Проведена корректировка программы, в которой изменены объемы финансирования по объектам и мероприятиям согласно результатам полученных положительных заключений государственной экспертизы, по ряду объектов перераспределены средства по годам, также по нескольким объектам восстановлены средства, которые не были использованы в 2019 году. Помимо этого, из программы исключен объект «Строительство очистных сооружений и разводящих коллекторов в селе Курортном», заложенные на него средства перераспределены на другие объекты», – цитирует Никитченко пресс-служба дирекции.
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Кроме того, минздрав России стал заказчиком по мероприятию «Обследование технического состояния санаторно-курортных организаций для детей на территории Евпатории и разработка технико-экономического обоснования развития их материально-технической базы с учетом создания детского реабилитационного центра мирового уровня».
Согласно постановлению правительства РФ от 12 апреля 2020 года, объем финансирования по ФЦП составляет 961,2 млрд рублей на 891 объект и мероприятие.
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