Строительство очистных в Крыму исключили из ФЦП

Строительство очистных сооружений в селе Курортном исключено из федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

Об этом сообщил генеральный директор Дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко.

«Проведена корректировка программы, в которой изменены объемы финансирования по объектам и мероприятиям согласно результатам полученных положительных заключений государственной экспертизы, по ряду объектов перераспределены средства по годам, также по нескольким объектам восстановлены средства, которые не были использованы в 2019 году. Помимо этого, из программы исключен объект «Строительство очистных сооружений и разводящих коллекторов в селе Курортном», заложенные на него средства перераспределены на другие объекты», – цитирует Никитченко пресс-служба дирекции.

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Кроме того, минздрав России стал заказчиком по мероприятию «Обследование технического состояния санаторно-курортных организаций для детей на территории Евпатории и разработка технико-экономического обоснования развития их материально-технической базы с учетом создания детского реабилитационного центра мирового уровня».

Согласно постановлению правительства РФ от 12 апреля 2020 года, объем финансирования по ФЦП составляет 961,2 млрд рублей на 891 объект и мероприятие.

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