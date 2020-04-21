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Происшествия -> Происшествия, ДТП, пожары

Севастопольцы умудрились изуродовать новые телефонные будки на Большой Морской

Вторник
21 апреля 2020
09:34

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020


Нанесенный символ не только напоминает запрещенный к распространению, но и вызывает резкое отторжение у жителей города-героя.

На одной из новых телефонных будок в центре Севастополя был нанесен символ, отчетливо напоминающий один из запрещенных к распространению на территории РФ. Пользователи социальных сетей возмутились не только «содержанием рисунка», вызывающим резкое отторжение у жителей города-героя, но и быстротой его появления.

«В чернейший список вандалов, которые творят такие вещи у нас в городе Севастополе. Только недавно поставили эти симпатичные автоматы на Большой Морской, а их уже начали уродовать», – написал автор записи в группе «Черный список Севастополь».

Источник в правоохранительных органах считает, что речь в данном случае идет, скорее, о мелком хулиганстве, чем о пропаганде запрещенной идеологии. Так как знак действительно отличается от запрещенного.

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Напомним, что новые аппараты под названием «Телефон +» начали появляться в центре города на прошлой неделе в рамках реконструкции Большой Морской. Они оборудованы USB-входами для зарядки телефонов, доступом к Wi-Fi и тревожной кнопкой. Некоторые местные жители сразу озаботились их судьбой, предположив, что свеженькие телефоны станут новой целью для хулиганов и вандалов.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/21/sevastopoltsy-umudrilis-izurodovat-novye-telefonnye-budki-na-bolshoi-morskoi-130545/

 
 

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