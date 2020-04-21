Севастопольцы умудрились изуродовать новые телефонные будки на Большой Морской

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020
На одной из новых телефонных будок в центре Севастополя был нанесен символ, отчетливо напоминающий один из запрещенных к распространению на территории РФ. Пользователи социальных сетей возмутились не только «содержанием рисунка», вызывающим резкое отторжение у жителей города-героя, но и быстротой его появления.
«В чернейший список вандалов, которые творят такие вещи у нас в городе Севастополе. Только недавно поставили эти симпатичные автоматы на Большой Морской, а их уже начали уродовать», – написал автор записи в группе «Черный список Севастополь».
Источник в правоохранительных органах считает, что речь в данном случае идет, скорее, о мелком хулиганстве, чем о пропаганде запрещенной идеологии. Так как знак действительно отличается от запрещенного.
Читайте: За сутки в Крыму произошел 21 пожар, есть жертвы
Напомним, что новые аппараты под названием «Телефон +» начали появляться в центре города на прошлой неделе в рамках реконструкции Большой Морской. Они оборудованы USB-входами для зарядки телефонов, доступом к Wi-Fi и тревожной кнопкой. Некоторые местные жители сразу озаботились их судьбой, предположив, что свеженькие телефоны станут новой целью для хулиганов и вандалов.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Такси и внедорожник лоб в лоб столкнулись на трассе Симферополь - Ялта. На трассе Симферополь-Ялта, недалеко от пансионата «Ай-Даниль», произошло ДТП с участием такси и внедорожника.
Сегодня: Севастопольские спасатели эвакуировали во время пожара почти сто человек. Севастопольские спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома.
Сегодня: Ночью в Алуште устроили погоню за пьяным водителем. В Алуште внимание сотрудников ГИБДД, дежуривших в ночное время на одной из улиц города, привлек внимание автомобиль, который хаотично двигался по автодороге.
Вчера: Возле Ялты лоб в лоб столкнулись такси и внедорожник. В Крыму, недалеко от Ялты произошло лобовое столкновение такси и внедорожника Mitsubishi Outlander.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/21/sevastopoltsy-umudrilis-izurodovat-novye-telefonnye-budki-na-bolshoi-morskoi-130545/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть
11:14 Суды в Севастополе начали штрафовать за нарушение самоизоляции
10:33 Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть
10:10 Лаборатория по тестированию на COVID-19 в Севастополе откроется на этой неделе
10:05 Такси и внедорожник лоб в лоб столкнулись на трассе Симферополь - Ялта
10:03 В Крыму коронавирус обнаружили еще у одного ребенка
09:47 Движение транспорта возобновилось по мосту на улице Гагарина в Симферополе
09:43 Севастопольские спасатели эвакуировали во время пожара почти сто человек
09:37 В Крыму предложили уголовно наказывать приезжих за нарушение изоляции