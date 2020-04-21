Севастопольцы умудрились изуродовать новые телефонные будки на Большой Морской

Нанесенный символ не только напоминает запрещенный к распространению, но и вызывает резкое отторжение у жителей города-героя.

На одной из новых телефонных будок в центре Севастополя был нанесен символ, отчетливо напоминающий один из запрещенных к распространению на территории РФ. Пользователи социальных сетей возмутились не только «содержанием рисунка», вызывающим резкое отторжение у жителей города-героя, но и быстротой его появления.

«В чернейший список вандалов, которые творят такие вещи у нас в городе Севастополе. Только недавно поставили эти симпатичные автоматы на Большой Морской, а их уже начали уродовать», – написал автор записи в группе «Черный список Севастополь».

Источник в правоохранительных органах считает, что речь в данном случае идет, скорее, о мелком хулиганстве, чем о пропаганде запрещенной идеологии. Так как знак действительно отличается от запрещенного.

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Напомним, что новые аппараты под названием «Телефон +» начали появляться в центре города на прошлой неделе в рамках реконструкции Большой Морской. Они оборудованы USB-входами для зарядки телефонов, доступом к Wi-Fi и тревожной кнопкой. Некоторые местные жители сразу озаботились их судьбой, предположив, что свеженькие телефоны станут новой целью для хулиганов и вандалов.

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