Севастопольские спасатели эвакуировали во время пожара почти сто человек

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Севастополь
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21 апреля 2020
Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Севастополю, из многоэтажки было эвакуировано 96 человек.
«По прибытии подразделений к месту происшествия было установлено, что происходит факельное горение с балкона квартиры на седьмом этаже, – говорится в сообщении. – В ходе ликвидации последствий возгорания из подъезда было спасено 11 человек, в том числе двое детей. Эвакуировано 96 человек».
В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре поступило накануне в 23.09. Спасатели подали к месту пожара два ствола: один на тушение и один на защиту путей эвакуации. «Погибших, пострадавших нет. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение спасателям удалось в 23 часа 43 минуты», – добавили в МЧС.
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Спасатели полностью ликвидировали пожар в 00.12. К тушению привлекались семь единиц техники и 21 человек личного состава. Кроме того, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
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