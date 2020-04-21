Севастопольские спасатели эвакуировали во время пожара почти сто человек

Севастопольские спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Севастополю, из многоэтажки было эвакуировано 96 человек.

«По прибытии подразделений к месту происшествия было установлено, что происходит факельное горение с балкона квартиры на седьмом этаже, – говорится в сообщении. – В ходе ликвидации последствий возгорания из подъезда было спасено 11 человек, в том числе двое детей. Эвакуировано 96 человек».

В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре поступило накануне в 23.09. Спасатели подали к месту пожара два ствола: один на тушение и один на защиту путей эвакуации. «Погибших, пострадавших нет. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение спасателям удалось в 23 часа 43 минуты», – добавили в МЧС.

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Спасатели полностью ликвидировали пожар в 00.12. К тушению привлекались семь единиц техники и 21 человек личного состава. Кроме того, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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