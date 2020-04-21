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Режим самоизоляции в России продлят на майские праздники или до начала лета

Вторник
21 апреля 2020
08:39

Использованы материалы: Новости Крыма, meduza.io

Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020


Режим самоизоляции в России продлят на майские праздники или до начала лета

© pixabay.com

Российские власти обсуждают несколько вариантов продления режима самоизоляции в стране из-за коронавируса.

Об этом сообщает РБК.

По данным источников издания, основный сценарий предполагает продолжение режима самоизоляции на майские праздники, выпадающие на 1-5 и 9-11 мая. В таком случае три рабочих дня между ними объявят нерабочими.

Второй сценарий подразумевает продление нерабочих недель до середины мая. Самый негативный вариант не исключает продление самоизоляции до 1 июня.

Если люди будут продолжать находиться дома, это поможет сдержать дальнейшую волну распространения коронавируса, пояснил один из собеседников РБК.

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В конце марта — начале апреля президент РФ Владимир Путин выступил с двумя обращениями к гражданам, в ходе которых объявил о введении режима нерабочих дней из-за пандемии COVID-19. Сначала нерабочей была объявлена неделя с 30 марта по 5 апреля. Затем этот режим продлили до 30 апреля.

20 апреля Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройдет. В настоящее время в стране зарегистрированы более 47 тысяч случаев заболевания COVID-19. 405 человек умерли, более 3,4 тысячи человек выздоровели.

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