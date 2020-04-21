Пропавших под Симферополем подростков нашли

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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21 апреля 2020
Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, подростков отыскали в другом селе в 26 км от места проживания.
«Мальчики возрастом 14, 12 и 9 лет ушли днем 20 апреля из дома и не вернулись. Сведений о себе не сообщали, – говорится в сообщении. – В течение суток местонахождение мальчиков было установлено. Благодаря местным жителям они были найдены в 26 км от места проживания – в одном из сел Симферопольского района».
В пресс-службе МВД уточнили, что свой поступок мальчики объяснили желанием «погулять».
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«К счастью, никаких противоправных деяний в отношении несовершеннолетних за время их нахождения вне дома совершено не было. Дети возвращены семью. С ними и их родителями будут проведены профилактические беседы», – уточнили в ведомстве.
Представители полиции выразили благодарность неравнодушным жителям, волонтерам и представителям СМИ, которые помогали в поиске пропавших.
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