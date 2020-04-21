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Происшествия -> Происшествия, ДТП, пожары

Пропавших под Симферополем подростков нашли

Вторник
21 апреля 2020
21:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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21 апреля 2020


Полицейские отыскали троих несовершеннолетних мальчиков, которые сутки назад ушли из дома в одном из сел Симферопольского района неизвестном направлении.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, подростков отыскали в другом селе в 26 км от места проживания.

«Мальчики возрастом 14, 12 и 9 лет ушли днем 20 апреля из дома и не вернулись. Сведений о себе не сообщали, – говорится в сообщении. – В течение суток местонахождение мальчиков было установлено. Благодаря местным жителям они были найдены в 26 км от места проживания – в одном из сел Симферопольского района».

В пресс-службе МВД уточнили, что свой поступок мальчики объяснили желанием «погулять».

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«К счастью, никаких противоправных деяний в отношении несовершеннолетних за время их нахождения вне дома совершено не было. Дети возвращены семью. С ними и их родителями будут проведены профилактические беседы», – уточнили в ведомстве.

Представители полиции выразили благодарность неравнодушным жителям, волонтерам и представителям СМИ, которые помогали в поиске пропавших.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/21/propavshih-pod-simferopolem-podrostkov-nashli-130594/

 
 

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