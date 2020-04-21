Прогноз погоды в Крыму на вторник 21 апреля

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 8 до 12, ближайшей ночью от 2 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 39 до 73 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 21 апреля.

В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 71 процентов. Ветер северный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 10, ближайшей ночью от 2 до 5 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 66 процентов. Ветер северный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Севастополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 64 процентов. Ветер северный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 10, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 69 процентов. Ветер северный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 10, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 63 процентов. Ветер северо-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 10, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 64 процентов. Ветер северный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 11, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 68 процентов. Ветер северный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 11, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 65 процентов. Ветер северо-западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 11, ближайшей ночью от 5 до 8 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 11 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 11, в Керчи - 11, в Николаевке - 11, в Рыбачьем - 11, в Севастополе - 11, в Симеизе - 11, в Судаке - 11, в Феодосии - 11, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 11, на мысе Фиолент - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 11, в Сочи - 13, в Турции - 18, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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