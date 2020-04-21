Полиция выявила более 100 нарушителей самоизоляции в Крыму

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил замначальника полиции крымского МВД Александр Смаглин.
«203 человека мы проверили, у которых есть предписания находится дома. Все оказались на месте, нарушений не выявлено. В то же время составлено 139 протоколов в отношении лиц, которые безосновательно находились на улицах городов», - сообщил Александр Смаглин.
При этом нашелся только один человек, посчитавший, что протокол составили неправомерно.
«На «горячую линию» поступило 70 звонков, из них 69 – консультационные, с вопросами, можно ли по той или иной причине выйти на улицу и одна жалоба. Мама жаловалась, что необоснованно привлекли сына к ответственности. Перепроверили, нашли видеозапись, на которой он говорит, что идет к друзьям жарить шашлык. В итоге – 3000 рублей штраф», - рассказал Александр Смаглин.
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При этом на улицах продолжают выявлять несовершеннолетних и пенсионеров.
«На улицах пойманы шестеро детей, в отношении родителей составлены протоколы. 121 лицо «65+» выявлено на улицах, проанкетировано и направлено по домам», - сказал Александр Смаглин.
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