Полицейские изъяли в Севастополе партию незаконного алкоголя

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Севастополь
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21 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Севастополю.
«Оперуполномоченные УМВД России по Севастополю во время розыскных мероприятий изъяли в Севастополе крупную партию немаркированной алкогольной продукции на сумму свыше 1,6 млн рублей, – отметили в пресс-службе. – При силовой поддержке сотрудников Росгвардии они задержали 33-летнего местного жителя, который занимался незаконной реализацией алкогольной продукции без соответствующей маркировки, предусмотренной действующим законодательством».
По данным МВД, в трех гаражах в Гагаринском районе города злоумышленник хранил около восьми тысяч бутылок водки и коньяка известных торговых марок, что согласно законодательству Российской Федерации является особо крупным размером. Задержанный пояснил, что собирался продавать алкогольную продукцию.
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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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