Ночью в Алуште устроили погоню за пьяным водителем

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Алушта
Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Наряд дорожно-постовой службы проследовал за ним для того, чтобы проконтролировать передвижение неадекватного водителя. После того, как сотрудники включили проблесковые маячки на патрульном автомобиле и по громкоговорителю потребовали водителя остановиться, водитель в ответ прибавил скорость. После того, как злоумышленник проигнорировал неоднократные требования об остановке, началось его преследование. В результате погони в одном из районов нарушитель заехал в тупик, где был задержан сотрудниками полиции. При освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения было установлено, что содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,338 мг/л.
Читайте: Возле Ялты лоб в лоб столкнулись такси и внедорожник
Сотрудники составили 2 административных протокола, а транспортное средство направили на штраф площадку.
Водителю может грозит лишение права управления транспортным средством сроком до 2 лет и штраф.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Такси и внедорожник лоб в лоб столкнулись на трассе Симферополь - Ялта. На трассе Симферополь-Ялта, недалеко от пансионата «Ай-Даниль», произошло ДТП с участием такси и внедорожника.
Сегодня: Севастопольские спасатели эвакуировали во время пожара почти сто человек. Севастопольские спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома.
Сегодня: Севастопольцы умудрились изуродовать новые телефонные будки на Большой Морской. Нанесенный символ не только напоминает запрещенный к распространению, но и вызывает резкое отторжение у жителей города-героя.
Вчера: Возле Ялты лоб в лоб столкнулись такси и внедорожник. В Крыму, недалеко от Ялты произошло лобовое столкновение такси и внедорожника Mitsubishi Outlander.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/21/nochju-v-alushte-ustroili-pogonju-za-pyanym-voditelem-130555/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть
11:14 Суды в Севастополе начали штрафовать за нарушение самоизоляции
10:33 Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть
10:10 Лаборатория по тестированию на COVID-19 в Севастополе откроется на этой неделе
10:05 Такси и внедорожник лоб в лоб столкнулись на трассе Симферополь - Ялта
10:03 В Крыму коронавирус обнаружили еще у одного ребенка
09:47 Движение транспорта возобновилось по мосту на улице Гагарина в Симферополе
09:43 Севастопольские спасатели эвакуировали во время пожара почти сто человек
09:37 В Крыму предложили уголовно наказывать приезжих за нарушение изоляции