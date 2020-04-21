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Происшествия -> Происшествия, ДТП, пожары

Ночью в Алуште устроили погоню за пьяным водителем

Вторник
21 апреля 2020
09:21

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Алушта

Новости за:
2020
Апрель 2020
21 апреля 2020


В Алуште внимание сотрудников ГИБДД, дежуривших в ночное время на одной из улиц города, привлек внимание автомобиль, который хаотично двигался по автодороге.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Наряд дорожно-постовой службы проследовал за ним для того, чтобы проконтролировать передвижение неадекватного водителя. После того, как сотрудники включили проблесковые маячки на патрульном автомобиле и по громкоговорителю потребовали водителя остановиться, водитель в ответ прибавил скорость. После того, как злоумышленник проигнорировал неоднократные требования об остановке, началось его преследование. В результате погони в одном из районов нарушитель заехал в тупик, где был задержан сотрудниками полиции. При освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения было установлено, что содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,338 мг/л.

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Сотрудники составили 2 административных протокола, а транспортное средство направили на штраф площадку.

Водителю может грозит лишение права управления транспортным средством сроком до 2 лет и штраф.

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