Ночью в Алуште устроили погоню за пьяным водителем

В Алуште внимание сотрудников ГИБДД, дежуривших в ночное время на одной из улиц города, привлек внимание автомобиль, который хаотично двигался по автодороге.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Наряд дорожно-постовой службы проследовал за ним для того, чтобы проконтролировать передвижение неадекватного водителя. После того, как сотрудники включили проблесковые маячки на патрульном автомобиле и по громкоговорителю потребовали водителя остановиться, водитель в ответ прибавил скорость. После того, как злоумышленник проигнорировал неоднократные требования об остановке, началось его преследование. В результате погони в одном из районов нарушитель заехал в тупик, где был задержан сотрудниками полиции. При освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения было установлено, что содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,338 мг/л.

Читайте: Возле Ялты лоб в лоб столкнулись такси и внедорожник

Сотрудники составили 2 административных протокола, а транспортное средство направили на штраф площадку.

Водителю может грозит лишение права управления транспортным средством сроком до 2 лет и штраф.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Такси и внедорожник лоб в лоб столкнулись на трассе Симферополь - Ялта. На трассе Симферополь-Ялта, недалеко от пансионата «Ай-Даниль», произошло ДТП с участием такси и внедорожника.

Сегодня : Севастопольские спасатели эвакуировали во время пожара почти сто человек. Севастопольские спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома.

Сегодня : Севастопольцы умудрились изуродовать новые телефонные будки на Большой Морской. Нанесенный символ не только напоминает запрещенный к распространению, но и вызывает резкое отторжение у жителей города-героя.

Вчера : Возле Ялты лоб в лоб столкнулись такси и внедорожник. В Крыму, недалеко от Ялты произошло лобовое столкновение такси и внедорожника Mitsubishi Outlander.