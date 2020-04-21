Нарушивший режим самоизоляции водитель пытался откупиться от инспектора ДПС

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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21 апреля 2020
Автомобилист пытался дать взятку за непривлечение к административной ответственности, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Республике Крым.
«У гражданина отсутствовали законные основания нахождения вне места его проживания, поэтому сотрудниками полиции он был приглашен в патрульный автомобиль для составления в отношении него административного протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), – уточнили в пресс-службе. – Молодой человек с целью избежать ответственности стал предлагать сотруднику полиции «решить» вопрос на месте за денежное вознаграждение».
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В МВД уточнили, что инспектор ДПС предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако гражданин все равно вытащил несколько банкнот из своего кармана и положил в бардачок служебной машины. Информация о факте склонения сотрудника полиции к коррупционному преступлению была доложена в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району, на место выехала следственно-оперативная группа. Денежные купюры были изъяты, водитель доставлен в отдел полиции.
Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
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